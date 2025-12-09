Кабачки, фарш, сметана — готовлю лодочки по-домашнему! Сочный ужин для всей семьи в одном противне

Когда хочется сытного, но не тяжелого ужина, который объединит за столом всю семью, на помощь приходит простое и гениальное сочетание: нежные кабачки и ароматный мясной фарш. Это блюдо — настоящая классика домашней кухни, проверенная временем. Лодочки из кабачков получаются удивительно сочными: во время запекания овощ отдает свой сок фаршу, пропитывая его, а сверху образуется румяная сырно-сметанная корочка. Это тот самый случай, когда минимум усилий и доступные продукты рождают по-настоящему праздничный результат, от которого сложно оторваться. Идеальный ужин для теплого семейного вечера.

Вам понадобится: 2 средних молодых кабачка, 500 г смешанного мясного фарша (свинина-говядина), 1 крупная луковица, 1 морковь, 150 г сметаны, 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло для жарки. Кабачки тщательно вымойте, разрежьте вдоль пополам и ложкой аккуратно выньте часть мякоти с семенами, формируя лодочки. Мякоть не выбрасывайте, а мелко нарежьте. Лук и морковь измельчите и обжарьте на сковороде до мягкости, добавьте мясной фарш и нарезанную мякоть кабачка. Обжаривайте, помешивая, до готовности фарша, в конце добавьте пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Готовой начинкой плотно заполните кабачковые лодочки. Смешайте сметану с мелко натертым сыром. Выложите лодочки на противень, застеленный пергаментом, и обильно смажьте сырно-сметанной смесью. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут до полной готовности кабачков и образования аппетитной золотистой корочки. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью.

