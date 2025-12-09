ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 18:00

Кабачки, фарш, сметана — готовлю лодочки по-домашнему! Сочный ужин для всей семьи в одном противне

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда хочется сытного, но не тяжелого ужина, который объединит за столом всю семью, на помощь приходит простое и гениальное сочетание: нежные кабачки и ароматный мясной фарш. Это блюдо — настоящая классика домашней кухни, проверенная временем. Лодочки из кабачков получаются удивительно сочными: во время запекания овощ отдает свой сок фаршу, пропитывая его, а сверху образуется румяная сырно-сметанная корочка. Это тот самый случай, когда минимум усилий и доступные продукты рождают по-настоящему праздничный результат, от которого сложно оторваться. Идеальный ужин для теплого семейного вечера.

Вам понадобится: 2 средних молодых кабачка, 500 г смешанного мясного фарша (свинина-говядина), 1 крупная луковица, 1 морковь, 150 г сметаны, 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло для жарки. Кабачки тщательно вымойте, разрежьте вдоль пополам и ложкой аккуратно выньте часть мякоти с семенами, формируя лодочки. Мякоть не выбрасывайте, а мелко нарежьте. Лук и морковь измельчите и обжарьте на сковороде до мягкости, добавьте мясной фарш и нарезанную мякоть кабачка. Обжаривайте, помешивая, до готовности фарша, в конце добавьте пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Готовой начинкой плотно заполните кабачковые лодочки. Смешайте сметану с мелко натертым сыром. Выложите лодочки на противень, застеленный пергаментом, и обильно смажьте сырно-сметанной смесью. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут до полной готовности кабачков и образования аппетитной золотистой корочки. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Индейка с яблоками и черносливом: божественное сочетание нежного мяса с медовой корочкой
Общество
Индейка с яблоками и черносливом: божественное сочетание нежного мяса с медовой корочкой
Перец рамиро вместо болгарского: яркая закуска с дымным ароматом — готовлю за 20 минут к приходу гостей
Общество
Перец рамиро вместо болгарского: яркая закуска с дымным ароматом — готовлю за 20 минут к приходу гостей
Никаких больше зраз и котлет! Запекаю рулетики из куриного филе с шампиньонами в сливочном соусе — получаются очень нежными и сочными
Общество
Никаких больше зраз и котлет! Запекаю рулетики из куриного филе с шампиньонами в сливочном соусе — получаются очень нежными и сочными
Скучной вареной картошке — прощай! Запекаю картофель по-деревенски со шкварками и луком: ароматный и беспроигрышный ужин
Общество
Скучной вареной картошке — прощай! Запекаю картофель по-деревенски со шкварками и луком: ароматный и беспроигрышный ужин
Всего 3 ингредиента — и ириски на вашем столе: вкуснятина, о которую не придется ломать зубы
Общество
Всего 3 ингредиента — и ириски на вашем столе: вкуснятина, о которую не придется ломать зубы
рецепты
ужины
сметана
кабачки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский ответил на слова Трампа о выборах
Судью из Новгородской области обвинили во взятке
Политолог раскрыл причину гонений на православие на Украине
Путин определил главную задачу после завершения СВО
Раскрыто, отменят ли оппоненты Трампа его план вывести войска из Европы
В России таможенные склады оказались забиты алкоголем накануне Нового года
Путин созвонится с известным режиссером после жалоб на запрет его фильмов
«В меру»: Путин высказался о росте тарифов
В Шереметьево рассказали о последствиях введения ограничений
Путин объяснил, в чем российский закон об иноагентах мягче американского
Названо условие, при котором Euroclear лишится российских активов
Долину не включили в список финалистов популярной премии
Стали известны финалисты «Виктории‑2026»
Генштаб армии Белоруссии сравнил обстановку вокруг страны с 1941 годом
«Запрет»: в Госдуме приняли важное решение по Байкалу
Путин предложил переосмыслить подход к паллиативной помощи
Появились новые подробности поиска погибших при крушении Ан-22
В Петербурге резко упало производство одного вида продукции
Россия стала рекордсменом в покупке грузинских яблок
Великобритания добавила в черный список известного российского политолога
Дальше
Самое популярное
Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.