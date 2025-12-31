Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 10:20

Остатки творога и горсть муки. Вместо сырников делаю ажурные хрустящие лепешки — макаю в сгущенку, и не остановиться

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти лепешки — гениальный способ превратить обычный творог в лакомство, от которого невозможно оторваться. Их секрет в особой консистенции теста, которое растекается по сковороде, создавая тонкие, почти кружевные лепешки с невероятно хрустящими краями и нежной серединкой. Это идеальный дуэт текстур, который в сочетании со сладкой, тягучей сгущенкой становится настоящей магией простых ингредиентов.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 1 яйцо, 5 ст. л. муки, 1 ст. л. сахара, щепотка соли, 1/2 ч. л. разрыхлителя, растительное масло для жарки, сгущенное молоко для подачи. Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, сахар и соль, тщательно перемешайте. Всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем, и замесите однородное, довольно жидкое тесто, по консистенции напоминающее густую сметану. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя не слишком толстые лепешки. Жарьте их по 2–3 минуты с каждой стороны до появления золотистого, ажурного рисунка и хрустящей корочки по краям. Готовые горячие лепешки сразу подавайте, обильно поливая сгущенным молоком или макая в него каждый кусочек.

Проверено редакцией
рецепты
кулинария
лепешки
сметана
Мария Левицкая
М. Левицкая
