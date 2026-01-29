Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 06:46

Нескучный завтрак с круглыми лепешками за 5 минут: готовить и есть его — одно удовольствие

Фото: D-NEWS.ru
Готовим нескучный завтрак с круглыми лепешками за 5 минут. Это блюдо превращает обычные ингредиенты в настоящее гастрономическое приключение для утра. Готовить и есть его — одно удовольствие!

Вам понадобится: 2 тонкие готовые лепешки (лаваш, тортилья), 2 яйца, 2–3 ломтика ветчины, 2 ломтика сыра, 1 небольшой помидор, соль, перец. Разогрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте маслом. Выложите одну лепешку. Аккуратно разбейте на нее яйца, равномерно распределите их вилкой по поверхности лепешки (как будто делаете тонкий омлет), посолите и поперчите. Сверху сразу накройте второй лепешкой. Дайте яйцу чуть схватиться (около 1 минуты). Переверните всю конструкцию на другую сторону. Теперь на верхнюю лепешку выложите нарезанные тонкими ломтиками помидоры, затем ветчину и сверху сыр. Накройте сковороду крышкой и готовьте еще 2–3 минуты, пока сыр не расплавится. Подавайте блюдо горячим.

Ранее стало известно, как приготовить ароматную лепешку из двух картошек и двух яиц.

Проверено редакцией
