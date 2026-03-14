Без яиц, без дрожжей и без духовки: картофельная лепешка фокачча с сыром — воздушная и мягкая

Картофельная лепешка фокачча с сыром — это невероятно вкусное и сытное блюдо, которое готовится без яиц, без дрожжей и без духовки и получается воздушным и мягким. Вкус напоминает домашние пирожки, но готовится проще.

Для приготовления понадобится: для теста — 2 стакана муки, 1 стакан теплой воды, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли. Для начинки: 2-3 отварных картофелины, 100 г твердого сыра, соль, перец, зелень.

Рецепт: картофель разомните в пюре, добавьте тертый сыр, соль, перец и рубленую зелень, перемешайте. Замесите тесто из муки, воды, масла и соли. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам. Раскатайте тесто в тонкую лепешку, выложите начинку, соберите края к центру и защипните. Осторожно раскатайте лепешку скалкой до желаемой толщины. Обжарьте на сухой разогретой сковороде с двух сторон до золотистых пятен (можно с небольшим количеством масла). Подавайте горячей.

