29 января 2026 в 23:35

США возобновили поставки дикого риса в РФ после долгого перерыва

РИАН: США после перерыва экспортировали в Россию дикий рис на $152,1 тыс.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
После восьмимесячной паузы США вновь поставили в Россию партию дикого риса, передает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистики. Экспорт в ноябре 2025 года составил $152,1 тыс., но в апреле — октябре поставок этого злака не было.

Экспорт дикого риса из США был нерегулярным на протяжении всего прошлого года. Всего за 11 месяцев российские импортеры приобретали продукцию трижды: в феврале, марте и ноябре. При этом обычный рис Россия не покупает в Штатах с апреля 2022 года. Основными покупателями американского продукта стали Канада, Бельгия, Италия, Великобритания и Нидерланды.

По итогам января — ноября 2025 года Россия расположилась на 18-м месте среди крупнейших покупателей дикого риса из США, — уточнило агентство.

Ранее сообщалось, что производители мяса в России обеспокоены резким ростом импорта мяса птицы из Китая. Глава Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев отметил, что данная тенденция требует внимания и своевременной реакции. Он подчеркнул, что поставки растут огромными темпами.

Позже стало известно, что Китай сократил импорт сладостей из России, он достиг минимума за восемь лет. Речь идет о шоколаде, выпечке и десертах с сахаром. Общий объем поставок сладкого за 2025 год достиг чуть более $47 млн (3,6 млрд рублей). Отмечается, что это в 1,85 раза меньше, чем годом раньше. В последний раз подобные показатели фиксировались в 2017 году.

