В Пентагоне предположили, может ли Иран заключить соглашение с США

Иран обладает всеми возможностями для заключения договоренностей с Соединенными Штатам, заявил министр обороны американского государства Пит Хегсет во время встречи президента Дональда Трампа с членами кабинета в Белом доме. По его словам, Вашингтон предоставляет Тегерану вариант отказаться от разработки ядерного потенциала в обмен на соглашение.

Американские военные гордятся тем, что внесли свой вклад вместе с Министерством внутренней безопасности США в ситуации на южной границе, и то же самое с Ираном прямо сейчас: военные США предоставляют им все возможности для заключения соглашения. Ирану не следует стремиться к ядерному потенциалу, — сказал Хегсет.

Администрация Трампа сохраняет дипломатический канал открытым и видит путь к урегулированию через переговоры. При этом отмечается периодическое обострение отношений и силовое давление на Иран со стороны США.

Ранее американский телеканал CNN обратил внимание на понимание Трампом сложности военной акции в Иране. По данным СМИ, американский президент знает, что у него не получится что-то аналогичное тайной операции в Венесуэле, в результате которой был похищен президент Николас Мадуро. По информации журналистов, ситуацию осложняют имеющиеся у Тегерана военные возможности.