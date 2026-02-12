Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 10:12

Глава Пентагона «поплыл» на вопросе по географии Восточной Европы

Глава Пентагона Хегсет не смог ответить, где находится Сувалкский коридор

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Шеф Пентагона Пит Хегсет затруднился с ответом на вопрос конгрессмена Юджина Виндмана о расположении Сувалкского коридора в Польше. В своем YouTube-канале он также не смог сказать, почему эта территория является приоритетной для подкреплений США.

Похоже, что мы тут с вами играем в викторину, — попытался пошутить министр обороны.

Сувалкский коридор — это территория возле польского города Сувалки на северо-востоке страны, примыкающая к Литве и находящаяся между Белоруссией и российским эксклавом Калининградская область. Протяженность участка — примерно 100 километров.

Ранее экс-замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус заявил, что у НАТО существует разработанный план действий по блокаде Калининградской области на случай прямой военной конфронтации с Россией. Дипломат также демонстративно отказался использовать официальное название города.

До этого власти Литвы подтвердили строительство полигона в районе Сувалкского коридора, соседствующего с Польшей, Калининградской областью и Белоруссией, он обойдется бюджету в €100 млн (9 млрд рублей). Новый военный объект займет площадь около 15 тыс. гектаров в Лаздийском районе, закрыв «брешь» в инфраструктуре южной части страны.

