«Никаких чуваков в платьях»: Хегсет заявил об очищении армии от «мусора»

Министр войны США Пит Хегсет объявил о прекращении программ DEI (политика «инклюзивности, равенства и разнообразия») и исключении «чуваков в платьях» (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) из армии как отвлекающих факторов, передает РИА Новости. Свою позицию он озвучил во время выступления на заводе концерна Lockheed Martin в Техасе, отметив, что при президентстве Дональда Трампа такого не будет.

Мы хотим избавиться от того, что отвлекает, и от мусора. Никакой больше DEI, никаких больше чуваков в платьях. <...> При президенте Дональде Трампе эти дни закончены. Мы живем в реальном мире, — высказался Хегсет.

Ранее стало известно о планах реорганизации системы региональных командований Вооруженных сил США. В рамках новой стратегии национальной безопасности несколько действующих штабов будут объединены в крупные формирования для увеличения оперативной эффективности.

