Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 09:16

«Никаких чуваков в платьях»: Хегсет заявил об очищении армии от «мусора»

Хегсет заявил о прекращении программы инклюзивности в армии США

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Министр войны США Пит Хегсет объявил о прекращении программ DEI (политика «инклюзивности, равенства и разнообразия») и исключении «чуваков в платьях» (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) из армии как отвлекающих факторов, передает РИА Новости. Свою позицию он озвучил во время выступления на заводе концерна Lockheed Martin в Техасе, отметив, что при президентстве Дональда Трампа такого не будет.

Мы хотим избавиться от того, что отвлекает, и от мусора. Никакой больше DEI, никаких больше чуваков в платьях. <...> При президенте Дональде Трампе эти дни закончены. Мы живем в реальном мире, — высказался Хегсет.

Ранее стало известно о планах реорганизации системы региональных командований Вооруженных сил США. В рамках новой стратегии национальной безопасности несколько действующих штабов будут объединены в крупные формирования для увеличения оперативной эффективности.

Кроме того, политолог Евгений Минченко заявил, что формирование крупнейшей в ЕС армии численностью 100 тыс. военнослужащих является крайне сложной задачей. По его мнению, длительная зависимость от военной защиты США создала для этой цели серьезные системные препятствия.

США
Пит Хегсет
Пентагон
трансгендеры
