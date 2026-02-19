В Польше раскрыли, за какой срок страна может создать свое ядерное оружие

В Польше раскрыли, за какой срок страна может создать свое ядерное оружие Аналитик Каспшик: Польша могла бы создать ядерное оружие в течение 5–10 лет

Польша теоретически могла бы создать собственное ядерное оружие в течение 5–10 лет, заявил в интервью Defence24 аналитик Польского института международных отношений Артур Каспшик. Однако, по его мнению, такой шаг связан с серьезными рисками.

Польша могла бы произвести первые ядерные заряды в течение 5–10 лет. <...> Но больше времени потребовалось бы на доработку и расширение арсенала, чтобы надежно угрожать их применением, — отметил эксперт.

Каспшик предупредил, что подобные планы идут вразрез с обязательствами Варшавы по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Это вызовет жесткую реакцию со стороны США и других союзников, включая санкции и ограничения в сфере военного сотрудничества, резюмировал аналитик.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности обсудить европейское ядерное сдерживание. Он подчеркнул, что Германия не намерена обладать собственным ядерным оружием. Он напомнил, что страна связана договором «2+4», а также договором о нераспространении ядерного оружия.

До этого стало известно, что Эстония выразила готовность разместить на своей земле ядерное оружие, если такое решение примет НАТО. Как уточнил глава МИД страны Маргус Цахкна, республика не имеет доктринальных ограничений для подобного шага в соответствии с оборонными планами Альянса.