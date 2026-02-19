Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 09:32

Во всех школах Александровска приостановили занятия после нападения с ножом

Школы Александровска закрыли до 24 февраля после нападения с ножом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Школы Александровска в Пермском крае закрыли до 24 февраля после того, как в одном из учебных заведений города произошло нападение с ножом, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки региона в своем Telegram-канале. Там отметили, что во всех образовательных организациях края усилили меры безопасности.

Принято решение о приостановке занятий до 24 февраля во всех школах города Александровска, — говорится в сообщении.

Ранее СК возбудил уголовное дело после ранения школьника ножом в Пермском крае. Оно связано со статьями о покушении на убийство несовершеннолетнего, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Для оказания помощи раненому из Перми прибудет самолет санавиации с хирургом и анестезиологами.

До этого в Набережных Челнах ученик пришел в школу с ножом и напал на своего одноклассника. Инцидент произошел на почве длительного конфликта, который тянулся между подростками с осени. Драку прервали вмешавшиеся педагоги.

