19 февраля 2026 в 09:07

Учителя отобрали нож у семиклассника после резни в школе

Учителя обезвредили семиклассника после нападения с ножом в Пермском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Напавшего на своего сверстника в школе в Пермском крае обезвредили работники школы, передает Telegram-канал SHOT. Ученик нанес однокласснику несколько ударов ножом.

Инцидент произошел в школе № 1 города Александровска. Учителям удалось отобрать у подростка оружие, после чего они вызвали сотрудников полиции. Мотивы нападения в настоящий момент устанавливаются.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Его готовят к эвакуации в город Березники. Из краевого центра планируется вылет санитарной авиации для оказания необходимой помощи.

Ранее в Набережных Челнах ученик пришел в школу с ножом и напал на своего одноклассника. Инцидент произошел на почве длительного конфликта, который тянулся между подростками с осени. Один из школьников взял дома кухонный нож и пронес его в учебное заведение. Металлодетектор и сотрудница технического персонала не остановили его. В классе он атаковал оппонента. Драку прервали вмешавшиеся педагоги.

До этого в Ачитском округе Свердловской области девятиклассник явился на занятия, имея при себе пневматический пистолет и ножи. Благодаря бдительности и оперативным действиям сотрудника охраны оружие у подростка было изъято. Сам несовершеннолетний пояснил, что не собирался ни на кого нападать. Оружие, по его словам, он носил с собой без конкретной цели. В ходе разбирательства выяснилось, что пистолет подросток приобрел самостоятельно.

