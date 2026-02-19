Госдума может лишиться Вассермана и Певцова РБК: Вассермана и Певцова не включат в списки на выдвижение в Госдуму

Актер Дмитрий Певцов и участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман не будут участвовать в выборах в Государственную думу следующего созыва по своим одномандатным округам в Москве, пишет РБК со ссылкой на источники. Оба политика были избраны в нижнюю палату парламента пять лет назад.

По сведениям собеседника, знакомого с ситуацией в администрации президента, партия «Единая Россия» намерена выдвинуть собственных кандидатов в этих округах. В партии власти не планируют договариваться с представителями оппозиции по данным территориям.

Сам Певцов сообщил, что еще не принял окончательного решения относительно своих планов на сентябрьские выборы. Вассерман на запросы не ответил.

Ранее Певцов сообщил, что не намерен занимать пост руководителя Школы-студии МХАТ. Вакансия образовалась после ухода режиссера Константина Богомолова. По словам актера, никаких официальных предложений о назначении ему не поступало. Кроме того, он придерживается принципиальной позиции, что возглавлять это учебное заведение должен человек, который сам был его выпускником.