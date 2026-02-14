Ярмольник, Кончаловский: психолог назвала топ-7 верных мужей среди звезд

Накануне Дня всех влюбленных специально для читателей NEWS.ru семейный психолог Оксана Митрофанова составила топ-7 самых прочных семейных союзов среди звезд российского шоу-бизнеса. Эксперт объяснила, в чем кроется секрет счастья этих пар.

Никита и Татьяна Михалковы. Идеальный муж!

Режиссер Никита Михалков и его жена Татьяна вместе уже более 50 лет. Они познакомились в 1971 году в Москве в Доме кино. Оба уже были состоявшимися творческими людьми. Татьяна Евгеньевна работала манекенщицей и часто бывала за границей, Никита Сергеевич являлся звездой советского кинематографа.

Вот только личная жизнь у обоих не ладилась.Татьяна успела развестись, а брак Михалкова с актрисой Анастасией Вертинской трещал по всем швам.

Кинодеятель расторг союз с Вертинской, в 1973 году женился на Татьяне. После свадьбы Михалков настоял на том, чтобы жена оставила модельную карьеру. Он запрещал ей носить мини-юбки, а также одежду с большими разрезами и декольте. Татьяна Евгеньевна подчинялась и никогда с ним не спорила.

У супругов есть трое общих детей — Анна, Артем и Надежда. Они продолжают актерско-режиссерскую династию.

Семейный психолог Оксана Митрофанова отметила в беседе с NEWS.ru, что Михалкова можно назвать мужчиной мечты. Никите Сергеевичу, по мнению собеседницы, импонируют женские качества супруги — мягкость, уравновешенность, умение вести быт.

«Наверняка Татьяна, когда познакомилась с Михалковым, увидела в нем избранника, о котором мечтала. Скорее всего, он обретает в семейном очаге спокойствие, которого ему не хватает во внешнем мире», — предположила собеседница.

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов. Служебный роман

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов — одна из самых ярких актерских пар. Они познакомились на съемках фильма «Прогулка по эшафоту» в 1991 году, тогда же впервые поцеловались.

Дмитрий жил с гражданской женой Ларисой Блажко и воспитывал сына Даниила. Ольга собиралась выйти замуж за возлюбленного из Швейцарии. По завершении совместной работы Певцов и Дроздова поняли, что не хотят расставаться.

В 1994 году они поженились. Дмитрий устроил сюрприз: сказал, что они едут на съемки сериала «Королева Марго», а сам привез любимую в ЗАГС. Более 10 лет у Дмитрия и Ольги не было детей. В 2007-м они стали родителями Елисея. В прошлом году их сын окончил школу и поступил на сценарный факультет ВГИКа.

В университете кинематографии учился и старший сын Певцова — Даниил. Он работал в Театре Луны. В 2012 году молодой человек погиб в результате несчастного случая. Народный артист России тяжело переживал эту трагедию, но горе еще сильнее сплотило его с женой.

Митрофанова считает, что секрет этой актерской пары кроется в принадлежности к одной профессии — им ничего не нужно объяснять друг другу. Еще один важный момент в этом союзе — пережитая трагедия.

«Такие происшествия — точка невозврата для любой семьи. Супруги либо отдаляются, либо проходят глубокий кризис и становятся буквально единым целым. Трагедия сделала их ближе», — подчеркнула Митрофанова.

Александр и Екатерина Стриженовы. Первая любовь навсегда

Екатерина и Александр Стриженовы познакомились еще подростками в начале 1980-х в Сочи. Это произошло на съемках фильма «Лидер». Александр уже имел опыт работы в кино и играл главную роль, а Екатерина – эпизодическую. Проведя три месяца на курорте, юные артисты полюбили друг друга. По возвращении в Москву они практически больше не расставались. Достигнув совершеннолетия, обвенчались в православной церкви — на этом настоял Александр. Затем пара расписалась.

У супругов две дочери: Анастасия и Александра. Анастасия живет с мужем в США, воспитывает троих детей. Александра снималась в кино, но не пошла по стопам родителей, а занялась бизнесом.

По мнению Митрофановой, такие истории любви, как у Ромео и Джульетты, редко перерастают в крепкий брак.

«Первая любовь, увы, имеет, как правило, небольшой срок годности — тому виной юношеский максимализм. Порой первая любовь заканчивается сердечной травмой. Здесь же люди пронесли свои отношения через всю жизнь. Не стоит забывать, что Стриженовы сегодня уже не просто семья, а семейный бренд, который они тоже оберегают», — высказала мнение Митрофанова.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Учитель и ученица

Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая состоят в браке 24 года. Для Андрея Сергеевича столь длительный союз — рекорд. До встречи с Юлией он был женат четырежды и крутил множество романов, о чем без стеснения рассказал в своих мемуарах.

Будущие супруги впервые встретились в лифте сочинской гостиницы «Жемчужина». Тогда, в 1996 году, оба прилетели на кинофестиваль «Кинотавр». Юлия только начинала карьеру в театре в Белоруссии, а Кончаловский уже был известной личностью. На тот момент Высоцкой исполнилось 22 года, а режиссеру — 58. Он состоял в браке с диктором Ириной Мартыновой.

«Я встретила (в лице Кончаловского) учителя. Он помог мне себя узнать, стать лучше. Сказал, что надо выучить английский — через пять месяцев я поступила в Лондонскую академию музыки и драматического искусства. Сказал, что нужно заниматься французским, чтобы сделать паспорт, — пошла сдала у консула экзамен. Ему интересно учить, а мне интересно учиться. Я хочу все — мир познать, узнать, присвоить», — рассказывала актриса.

В 1998 году Кончаловский и Высоцкая официально оформили отношения. В этом союзе у них родились двое детей — Мария и Петр. В 2013 году супругов постигла беда: их дочь попала в аварию, после которой уже много лет находится в коме. В прошлом году Высоцкая призналась, что около четырех лет назад она с Кончаловским вновь стали родители. Супруги удочерили девочку Софию, когда ей было девять дней, и тщательно скрывали это событие.

Кончаловский часто снимает жену в своих фильмах. Высоцкая сыграла в его лентах «Дом дураков», «Глянец», «Рай», «Дорогие товарищи» и в последней масштабной работе — «Хроники русской революции».

Митрофанова объяснила, что отношения в этой паре выстроены весьма гармонично.

«Юлия называет мужа исключительно по имени-отчеству, он для нее — Учитель. В ценностных ориентирах Высоцкой Кончаловский занял место отца. Возможно, с родным отцом у Юлии были не самые лучшие отношения и она нуждалась в покровителе, защитнике. Кончаловский женился на ней, когда уже нагулялся и ему нужна была тихая гавань», — высказала мнение Митрофанова.

Она также предположила, что трагедия с дочерью Машей сплотила семью.

Леонид и Оксана Ярмольники. Счастье любит тишину

Когда Леонид Ярмольник познакомился с Оксаной Афанасьевой на вечеринке у друзей, она ему сразу понравилась. При этом девушка не задумывалась о новых отношениях. Она тяжело переживала смерть Владимира Высоцкого, с которым встречалась вплоть до его кончины. Казалось, Ярмольник ей не подходил.

У артиста за плечами был гражданский брак с актрисой Зоей Пыльновой, имел славу ловеласа. Однако именно Ярмольник сумел поддержать Афанасьеву в сложное время. Когда Оксана находилась на седьмом месяце беременности, пара расписалась. В 1983 году в семье родилась дочь Александра, сейчас у них уже двое внуков.

«Я Ксюху люблю. Я без нее жить не могу. Мы можем по 30 раз на дню послать друг друга, ссориться. Бывают разные моменты. Это не имеет никакого отношения к любви. Любовь — это то, что создается само по себе из совокупности других человеческих взаимоотношений», — отмечал Ярмольник.

Митрофанова заметила, что супруги почти ничего и никогда не рассказывают о своей личной жизни.

«Брак Ярмольников — история о том, как встретить свою любовь и оберегать ее. Леонид ведь очень популярный человек. Но он никогда не афишировал свою личную жизнь, как и Оксана», — сказала эксперт.

Иван и Оксана Охлобыстины. По церковным законам

Актриса Оксана Арбузова начала сниматься в кино с 14 лет. Ей принес известность фильм «Авария — дочь мента», где она сыграла роль бунтующей рокерши. Обучаясь во ВГИКе, Оксана познакомилась с актером и сценаристом Иваном Охлобыстиным. Выйдя замуж, она всецело посвятила себя семье. У пары шестеро детей. Охлобыстин был священником Русской православной церкви, супруга его поддерживала в служении.

Оксана вспоминала, что, став многодетной мамой, сказала о себе: «Актриса Оксана Арбузова умерла. Зато есть Анфиса и Дуся, Вася и Савва, Варвара и Иоанна».

По мнению Митрофановой, в этой паре большое значение имеет религиозная составляющая. «У них классическая православная семья, живут по церковным правилам и законам», — подчеркнула психолог.

Дмитрий и Елена Маликовы. Когда муж — подкаблучник

Дмитрий Маликов увидел снимок своей будущей жены Елены Изаксон в фотоальбоме приятеля. Девушка ему очень понравилась, и он, воспользовавшись помощью друга, пригласил ее на свой концерт.

Музыкант не обратил внимания на то, что Елена была в разводе, воспитывала дочь и старше него на семь лет. Он начал покорять ее сердце. Пара расписалась после рождения дочери Стефании в 2000 году. В 2018-м появился на свет их второй ребенок — Марк. Маликов называет себя однолюбом и подкаблучником.

По мнению Митрофановой, Елена смогла показать Дмитрию Юрьевичу ценность семьи, и он научился это ценить. Рождение второго ребенка спустя много лет совместной жизни сделало брак пары еще крепче, резюмировала собеседница.

