«Папа их обеспечивает»: Мерзликин один растит четырех детей, где мать

На церемонии вручения XXIV Национальный премии «Золотой орел» актер Андрей Мерзликин шокировал поклонников. Он заявил, что после развода с женой четверо детей остались жить с ним, а не с матерью. Отцы-одиночки в России — редкость, а звезды шоу-бизнеса — тем более. Кто еще из известных отцов самостоятельно воспитывает детей — в материале NEWS.ru.

Что сказал актер Мерзликин о разводе и четырех детях

На красной дорожке кинопремии «Золотой орел» Андрей Мерзликин ответил на вопросы журналистов о личной жизни. Он отметил, что развод, который произошел в прошлом году, стал для него большим испытанием. Артист добавил, что сильно сожалеет о распаде семьи. Мерзликин прожил с женой Анной почти 20 лет.

«Сейчас пришло осознание: в кратные разы выше ценность семьи и взаимоотношений. Надо беречь и делать все, чтобы сохранить семью», — сказал Мерзликин.

Актер подчеркнул, что четверо детей остались жить с ним. По его мнению, самое сложное — научиться понимать сыновей и дочерей.

«Ты что-то не понимаешь, не догоняешь. Тебе сложно. А когда начинаешь осознавать, то неожиданно понимаешь этого подростка. А ему больше, кроме понимания, ничего не надо», — объяснил заслуженный артист России.

Что сказала бывшая жена Мерзликина об актере и детях

Бывшая жена артиста Анна Мерзликина в беседе с NEWS.ru подтвердила факт проживания всех четверых детей с отцом. По ее словам, это совместное с бывшим мужем решение.

«Мы пришли к выводу, что так будет удобно детям — они остаются дома с отцом. Папа их полностью обеспечивает и несет за них ответственность. Андрей — прекрасный отец», — сказала собеседница.

Она добавила, что экс-супруг не препятствует ее общению с детьми. Когда он отсутствует, например уезжает на съемки, дети остаются у нее.

Актер Андрей Мерзликин с бывшей супругой Анной Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Как фигурист Чернышев воспитывает дочь после смерти Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла 29 мая 2024 года. В течение нескольких лет она страдала от агрессивной опухоли головного мозга. Все это время рядом с нею находился муж, фигурист Петр Чернышев. Он крайне тяжело воспринял уход супруги из жизни. После смерти Заворотнюк Чернышев воспитывает их дочь Милу, ему помогает мать жены. Он уже поставил малышку на коньки и обучает ее фигурному катанию. Чернышев не женился после смерти супруги.

Как актер Хабенский посвятил себя сыну после смерти жены

В 2007 году у актера Константина Хабенского родился сын Иван. Это был долгожданный малыш для артиста и его супруги Анастасии. Вскоре после родов врачи диагностировали у жены Хабенского онкологию. Актер до последнего боролся за жизнь любимой, однако она умерла в 2008-м. Для Хабенского это стало тяжелейшим ударом. В воспитании сына ему помогала теща.

В память о жене актер создал Фонд помощи больным с опухолями мозга. Спустя четыре с половиной года после смерти Анастасии Хабенский вступил в новый брак. Его женой стала актриса Ольга Литвинова, которая родила двух дочерей.

Как актер Колин Фаррелл воспитывает больного сына

Ирландский актер Колин Фаррелл никогда не был женат, что не помешало ему стать отцом двоих сыновей. Первенца Джеймса родила канадская модель Ким Борденейв, а второго мальчика — польская актриса Алиция Бахледа.

Колин Фаррелл Фото: AD/AdMedia/ D.Starbuck/Global Look Press

Оба сына живут с Фарреллом и ездят к матерям погостить. Врачи диагностировали у Джеймса синдром Ангельмана. Это генетическая аномалия, которая проявляется в виде задержки психического развития, нарушения сна и внезапных приступов смеха. Сначала артист скрывал болезнь сына от общественности, но затем объявил об этом и стал поднимать в интервью тему особенных детей.

Фаррелл заявил, что часто задумывается о будущем старшего сына и надеется, что младший ему поможет. Он не исключил, что виноват в болезни Джеймса, поскольку в молодости употреблял запрещенные вещества. Этот факт мог, по его мнению, отразиться на ребенке.

Периодически актер пытается построить отношения с женщинами, но пока не связал себя узами брака.

Почему бывший муж Седоковой не отдал певице дочь на воспитание

Украинский бизнесмен Максим Чернявский после развода с певицей Анной Седоковой воспитывает их дочь Монику. Он добился через суд, чтобы девочка осталась с ним в США. Певица может ее навещать. Чернявский назвал Седокову плохой матерью, и американский суд с ним согласился.

После развода Чернявский принял участие в шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ и выбрал себе девушку Марию. Но отношения между ними не сложились. Спустя некоторое время бизнесмен стал встречаться с участницей конкурса «Краса России» Дарьей Сидоровой. Они дважды стали родителями.

Актер Андрей Мерзликин с сыном Федором в 2022 году Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что сказала психолог об актере Мерзликине и других отцах-одиночках

Психолог Оксана Митрофанова в интервью NEWS.ru отметила, что в России насчитывается около 2 млн отцов-одиночек.

«Чаще всего отец-одиночка берет на себя ответственность за воспитание детей потому, что мать по каким-то причинам не может это сделать: смерть, болезнь... Иногда отцы берутся в одиночку воспитывать детей, забирая их у матерей в качестве личной мести. По факту они их не воспитывают — ими занимаются няни, родственники, кто угодно», — отметила психолог.

Она затруднилась назвать причину, по которой дети Мерзликина остались с отцом, а не с матерью. При этом психолог подчеркнула, что артист глубоко переживает эту ситуацию.

«Его слова о том, что он воспитывает детей один, и общий тон беседы говорят о возможной глубокой травме Андрея и глубоких конфликтах в паре, которые привели к расставанию. Развод его угнетает», — предположила Митрофанова.

Читайте также:

Триумф «Августа», поцелуй Кологривого: как прошла кинопремия «Золотой орел»

За и против назначения Богомолова: кто поддержал режиссера, кто недоволен

Золотовицкий, Тальков, Панин: кто еще из актеров повторил смерти киногероев