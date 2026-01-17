Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 13:48

«Делал ненавязчиво»: Хабенский раскрыл главное достоинство Золотовицкого

Хабенский: Золотовицкий умел делиться опытом ненавязчиво и с юмором

Константин Хабенский на церемонии прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова Константин Хабенский на церемонии прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий щедро делился опытом и вниманием, заявил художественный руководитель и директор МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, при этом Золотовицкий умел это делать ненавязчиво.

Не стало нашего друга, не стало моего старшего товарища, наставника, он щедро делился вниманием и опытом — из своих ситуаций, делал это ненавязчиво, легко, с хорошим чувством юмора и такта, но очень точно, всегда очень точно, — отметил он.

Золотовицкий скончался 14 января в возрасте 64 лет. По информации источника, он ушел из жизни из-за онкологического заболевания. Прощание пройдет 17 января в МХТ имени Чехова. Гражданская панихида начнется в 10:00, в 13:00 состоится отпевание. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее телеведущий Иван Ургант пришел в МХТ им. Чехова с букетом белых роз, чтобы проститься с Золотовицким. На кадрах можно увидеть, что шоумен подошел к вдове Золотовицкого, встал на колени и поцеловал ее руки. С ним пришла его супруга Наталья Кикнадзе.

опыт
дружба
церемонии прощания
Константин Хабенский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У бывшего мэра Сочи изъяли бриллиант стоимостью 3,5 млн рублей
Ученые назвали категорию пациентов, которые рискуют умереть от ковида
В Госдуме оценили слова Касаткиной после получения гражданства Австралии
Медведчук раскрыл, стоит ли ждать мира на Украине в 2026 году
Дрю Берримор рассказала о пережитой в детстве травле из-за веса
Названы пять признаков испорченной еды из доставки
Готовившего теракты в Хабаровском крае и КБР показали на видео
Педиатр раскрыл опасности купания детей в проруби на Крещение
Стихи от Урганта, Хабенский, Эрнст: как прошло прощание с Золотовицким
Раскрыто число пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье
В России утвердили время ожидания скорой помощи
Схема Долиной начала работать в России по-новому
Треска с грибами в Крещенский сочельник: быстрый постный рецепт
«Игоряш, смотри, все пришли»: Верник трогательно простился с Золотовицким
В Италии арестовали побывавший в России сухогруз
«Делал ненавязчиво»: Хабенский раскрыл главное достоинство Золотовицкого
Минобороны России обсудило военное сотрудничество со странами Африки
Эксперт назвал лучшие продукты в аномальные морозы
Заслуженная артистка РФ Ненашева попала в больницу
Коммунальная авария в Перми привела к масштабному потопу на улицах
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января
Россия

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.