«Делал ненавязчиво»: Хабенский раскрыл главное достоинство Золотовицкого

Константин Хабенский на церемонии прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий щедро делился опытом и вниманием, заявил художественный руководитель и директор МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, при этом Золотовицкий умел это делать ненавязчиво.

Не стало нашего друга, не стало моего старшего товарища, наставника, он щедро делился вниманием и опытом — из своих ситуаций, делал это ненавязчиво, легко, с хорошим чувством юмора и такта, но очень точно, всегда очень точно, — отметил он.

Золотовицкий скончался 14 января в возрасте 64 лет. По информации источника, он ушел из жизни из-за онкологического заболевания. Прощание пройдет 17 января в МХТ имени Чехова. Гражданская панихида начнется в 10:00, в 13:00 состоится отпевание. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее телеведущий Иван Ургант пришел в МХТ им. Чехова с букетом белых роз, чтобы проститься с Золотовицким. На кадрах можно увидеть, что шоумен подошел к вдове Золотовицкого, встал на колени и поцеловал ее руки. С ним пришла его супруга Наталья Кикнадзе.