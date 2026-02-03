Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 17:02

Стало известно, куда исчезла жена Мерзликина после развода с ним

Бывшая жена Мерзликина Анна снова стала психологом

Андрей Мерзликин с бывшей супругой Анной Андрей Мерзликин с бывшей супругой Анной Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Бывшая жена Андрея Мерзликина Анна сказала NEWS.ru, что после развода с актером решила вернуться в профессию психолога. В браке с артистом она взяла на себя обязанности его пресс-секретаря и помощницы, помогала ему делать карьеру и занималась семьей.

Я повышаю свою квалификацию как психолог и планирую практиковать, — сказала Мерзликина.

Андрей Мерзликин и Анна Осокина познакомились 9 мая 2004 года в компании друзей. В гости звезду «Бумера» пригласил его друг актер Станислав Дужников, Анна оказалась подругой его жены. В 2006 году пара поженилась, а потом обвенчалась. Осокина по образованию психолог, выпускница МГУ.

Мерзликины воспитывают четверых детей: 18-летнего Федора, 16-летнюю Серафиму, 14-летнюю Евдокию и 10-летнего Макара. Анна выполняла обязанности пресс-секретаря и помощницы мужа, помогая ему в развитии актерской карьеры. В прошлом году в День семьи, любви и верности почти после 20 лет брака пара развелась.

Ранее стало известно, что четверо детей остались жить с актером Андреем Мерзликиным после мирного развода с их матерью, психологом Анной Мерзликиной. Артист признался в этом на торжественной церемонии вручения кинопремии «Золотой орел».

