Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 16:19

Безруков ответил на слухи о руководстве МХАТ

Сергей Безруков отказался комментировать возможное назначение ректором МХАТ

Сергей Безруков Сергей Безруков Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Народный артист России Сергей Безруков отказался комментировать утверждения о том, что он входит в число возможных претендентов на должность ректора Школы-студии МХАТ, сообщает ТАСС. Ранее источники агентства, близкие к ученому совету, назвали среди кандидатов также Евгения Писарева и Дмитрия Певцова.

Не комментируем, — сказал Безруков.

Дмитрий Певцов заявил, что ему не поступало предложение возглавить вуз, а если бы поступило, он бы отказался. Евгений Писарев также не стал вдаваться в подробности.

Информация о возможной смене руководства появилась после заявления Константина Богомолова о том, что он подал прошение об отставке. Минкультуры уже удовлетворило его просьбу.

Ранее актриса Алиса Сапегина поддержала решение Константина Богомолова покинуть пост и. о. ректора Школы-студии МХАТ, заявив, что режиссера ценят в стране и у него достаточно другой работы без учета занятости в вузе. Она также отметила, что если его не хотят видеть в учреждении, то не стоит продолжать.

До этого режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров призвал Министерство культуры коллегиально подойти к выбору нового руководителя Школы-студии МХАТ и учесть мнение педагогов. Он напомнил, что вуз исторически опирается на консервативные традиции системы Станиславского, а Богомолов, будучи талантливым, но провокационным режиссером, не всегда вписывался в эту академическую среду.

МХАТ
Сергей Безруков
Евгений Писарев
Дмитрий Певцов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пронизывающий ветер и холод до -8? Погода в Москве в марте: чего ждать
«Чужой праздник»: Лоза отказался от выступлений 14 Февраля
От бумажной отчетности к реальному времени: цифровизация как новый стандарт
Украинский скелетонист довел главу МОК до слез
Минфин захотел закрыть лазейку для пенсионеров-инвесторов по выводу средств
Жалобы россиян на резкое подорожание огурцов дошли до ФАС
«Я боялся»: экс-глава «Локомотива» извинился за убийство спустя 24 года
Турэксперт назвал направления, которые могут заменить Кубу
Пропавших сестер обнаружили в секте с предводителем-педофилом
Симоньян получила знак Почетного гражданина Краснодара
Сына Жириновского не пустили в МГИМО на мероприятие в честь отца
Вашингтон проигнорировал запрос ВОЗ о коронавирусе
Москалькова обратилась в ООН из-за удержания 10 курян на Украине
Тренер Бородавко встал на защиту выступившей на Олимпиаде Непряевой
Африканская страна заявила о вступлении в войну с Францией
В США заявили о возобновлении поставок венесуэльской нефти в Китай
Психолог дала советы, как не срываться на детях из-за проблем на работе
Богатая невеста, похудение на 15 кг, алкоголь: как живет Сергей Бурунов
Ураган «Нильс» оставил сотни тысяч домов во Франции без электричества
Мать утащила в секту к педофилу? Где ищут пропавших девочек из Петербурга
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.