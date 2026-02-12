Безруков ответил на слухи о руководстве МХАТ

Народный артист России Сергей Безруков отказался комментировать утверждения о том, что он входит в число возможных претендентов на должность ректора Школы-студии МХАТ, сообщает ТАСС. Ранее источники агентства, близкие к ученому совету, назвали среди кандидатов также Евгения Писарева и Дмитрия Певцова.

Не комментируем, — сказал Безруков.

Дмитрий Певцов заявил, что ему не поступало предложение возглавить вуз, а если бы поступило, он бы отказался. Евгений Писарев также не стал вдаваться в подробности.

Информация о возможной смене руководства появилась после заявления Константина Богомолова о том, что он подал прошение об отставке. Минкультуры уже удовлетворило его просьбу.

Ранее актриса Алиса Сапегина поддержала решение Константина Богомолова покинуть пост и. о. ректора Школы-студии МХАТ, заявив, что режиссера ценят в стране и у него достаточно другой работы без учета занятости в вузе. Она также отметила, что если его не хотят видеть в учреждении, то не стоит продолжать.

До этого режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров призвал Министерство культуры коллегиально подойти к выбору нового руководителя Школы-студии МХАТ и учесть мнение педагогов. Он напомнил, что вуз исторически опирается на консервативные традиции системы Станиславского, а Богомолов, будучи талантливым, но провокационным режиссером, не всегда вписывался в эту академическую среду.