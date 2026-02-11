Зимняя Олимпиада — 2026
«Много другой работы»: Сапегина об уходе Богомолова из Школы-студии МХАТ

Актриса Сапегина: у Богомолова много работы и без Школы-студии МХАТ

Константин Богомолов Константин Богомолов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
У режиссера Константина Богомолова много другой работы и без учета занятости в Школе-студии МХАТ, заявила в беседе с 360.ru актриса театра и кино Алиса Сапегина. Так она отреагировала на его уход с поста и. о. ректора соответствующего учреждения.

Конечно, он правильно поступил. Я читала то письмо, со всеми доводами согласна. Если его не хотят там видеть, то зачем все это? Богомолова ценят в нашей стране, есть много другой работы, помимо ректорства, — высказалась Сапегина.

Ранее актер Евгений Гришковец заявил, что отказ Богомолова от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ стал совершенно неожиданным решением. Он предположил, что постановщик решил «не лезть на рожон» после травли в театральном сообществе.

