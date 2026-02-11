Зимняя Олимпиада — 2026
«Неожиданное решение»: Гришковец об отказе Богомолова от должности

Гришковец назвал отказ Богомолова от должности и. о. ректора МХАТ неожиданным

Константин Богомолов Константин Богомолов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Отказ режиссера Константина Богомолова от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ стал совершенно неожиданным решением, заявил в беседе с RTVI актер Евгений Гришковец. Он предположил, что постановщик решил «не лезть на рожон» после травли в театральном сообществе.

Решение совершенно неожиданное. Особенно после нескольких его интервью, полных готовности работать. Сам сегодня узнал об этом утром. Думаю, что Константин Юрьевич убедился, что профессиональное театральное сообщество в подавляющем большинстве против его кандидатуры, и решил, что называется по-русски, «не лезть на рожон», — отметил Гришковец.

По мнению актера, лучшая кандидатура на соответствующий пост — режиссер Евгений Писарев. Гришковец назвал его «великолепным педагогом, настоящим мхатовцем и руководителем прекрасного театра имени Пушкина».

Ранее ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев допустил, что Богомолов отказался от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ из-за травли. При этом он не исключил, что это могло стать личным решением постановщика.

