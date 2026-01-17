Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 10:07

«Это было чудо»: Гришковец рассказал о таланте Золотовицкого

Гришковец назвал ушедшего Золотовицкого чудом русского театра

Игорь Золотовицкий Игорь Золотовицкий Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий был настоящим чудом русского театра, заявил на прощании с ним на сцене МХТ имени А. П. Чехова драматург и режиссер Евгений Гришковец. Он отметил, что уход артиста знаменует собой не просто потерю профессионала, а исчезновение уникальной творческой вселенной, передает NEWS.ru.

Гришковец подчеркнул, что талант Золотовицкого был редким примером исключительной преданности театральным подмосткам. Несмотря на то, что в фильмографии артиста не так много киноработ, его сценическое присутствие обладало колоссальной силой воздействия на зрителя. По мнению режиссера, мастерство покойного ректора невозможно втиснуть в стандартные определения актерских школ.

Он был сугубо театральным артистом. У него не так много киноролей, но те, кто видел его на сцене хотя бы раз, это для людей было чудо, которое никогда не забудут. Это чудо русского театра, — заключил Гришковец.

Ранее тележурналист Вадим Верник назвал покойного Золотовицкого светлым и великодушным человеком, который всегда помогал окружающим в решении любых проблем. Несмотря на огромную нагрузку, артист до последнего скрывал собственные трудности и, по словам Верника, «себя спасти не смог». Ведущий подчеркнул, что Золотовицкий справлялся со всеми обязанностями педагога и руководителя легко и с юмором.

