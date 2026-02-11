Князев отреагировал на отказ Богомолова от должности ректора МХАТ Князев: Богомолов мог отказаться от должности и. о. ректора МХАТ из-за травли

Режиссер Константин Богомолов мог отказаться от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ после травли, заявил НСН актер и ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев. При этом он допустил, что это могло стать личным решением постановщика.

Я не знаю, чем это вызвано, травлей или его собственным желанием, потому что он понял, что это будет более трудное дело. Я не общался ни с ним на эту тему, ни со Школой-студией МХАТ и в этой ситуации не прибываю, а для того, чтобы судить и иметь мнение, нужно находиться в ситуации, — высказался Князев.

Он назвал Богомолова очень умным человеком, понимающим театральные процессы. Князев добавил, что людям, не вовлеченным в ситуацию, сложно сказать, что именно сподвигло Богомолова на такое решение.

Ранее Богомолов обратился к Ольге Любимовой, возглавляющей Министерство культуры, с просьбой освободить его от должности ректора Школы-студии МХАТ. Причины, побудившие его принять такое решение, он не озвучил.