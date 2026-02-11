«Удачи и терпения»: Богомолов попросил снять его с должности ректора МХАТ Богомолов попросил Любимову освободить его от должности и.о. ректора МХАТ

Режиссер Константин Богомолов обратился к Ольге Любимовой, возглавляющей Министерство культуры, с просьбой освободить его от должности ректора Школы-студии МХАТ, об этом он написал в своем Telegram-канале. Причины, побудившие его принять такое решение, он не озвучил.

От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения, — говорится в сообщении.

В январе 2026 года назначение Богомолова на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ шокировало театральное сообщество. Выпускники школы выразили свое недовольство в открытом письме Любимовой. Они были против этого решения, поскольку оно нарушало принцип преемственности, так как Богомолов не оканчивал данное учебное заведение.

Ранее Богомолов появился на церемонии вручения театральной премии «Слово» в Театре на Малой Бронной. Во время выступления он уверенно объявлял победителей, но его поведение выдавало скованность. Богомолов тепло встречал награждаемых, однако избегал продолжительного зрительного контакта с залом, чаще смотря на планшет с текстом выступления или на победителей.