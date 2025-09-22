Росавиация «пустила» самолеты в три российских аэропорта Ограничения на полеты сняты в аэропортах Волгограда, Иванова и Ярославля

Росавиация официально объявила о снятии временных ограничений на прием и вылет воздушных судов в аэропортах Волгограда, Иванова (Южный) и Ярославля (Туношна). Решение было принято в связи с нормализацией обстановки и обеспечением необходимого уровня безопасности полетов, написал в своем Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Волгоград, — указал он.

Временные ограничения были введены в трех воздушных гаванях в ночь на 22 сентября последовательно. Первое сообщение поступило в 00:10 по московскому времени, второе в 04:08 и третье – в 04:36. На данный момент закрытым остается аэропорт Сочи.

Ранее Росавиация заявила, что считает преждевременным введение ограничений на перевозку пауэрбанков в самолетах. По словам главы ФАВТ Дмитрия Ядрова, было два случая с возгоранием внешних аккумуляторов на борту у российских авиакомпаний, однако устройства проанализировали и пришли к выводу, что пока что необходимости для таких мер не выявлено.