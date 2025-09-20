«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 07:30

В Росавиации рассказали, запретят ли перевозку пауэрбанков в самолетах

Росавиация: запрет на перевозку пауэрбанков в самолетах пока не планируется

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Росавиация считает преждевременным введение ограничений на перевозку пауэрбанков в самолетах, сообщил ТАСС глава Росавиации Дмитрий Ядров. По его словам, было два случая с возгоранием внешних аккумуляторов на борту у российских авиакомпаний, однако устройства проанализировали и пришли к выводу, что пока что необходимости для таких мер не выявлено.

У российских авиакомпаний было два случая: оба тщательно проанализированы, пауэрбанки отдавали на экспертизу. На основании этого приняли решение, что пока ограничения по отрасли с нашей стороны вводить преждевременно, — отметил он.

В начале июня на рейсе «Якутии» ЯК-488 (Санкт-Петербург — Якутск) произошел тревожный инцидент. В салоне самолета возникло задымление, а ковровое покрытие начало плавиться. Источником проблем стало короткое замыкание в пауэрбанке, который находился в ручной клади одного из пассажиров.

Позднее турецкая авиакомпания AJet запретила использовать пауэрбанки на борту. При этом переносные устройства можно перевозить в ручной клади.

Также Turkish Airlines запретила провозить на борту умные чемоданы с неотсоединяемыми литиевыми аккумуляторами. Мера касается как багажа, так и ручной клади. В компании объяснили, что новые правила введены из-за рекомендаций Генуправления гражданской авиации Турции.

