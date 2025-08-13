Турецкая авиакомпания запретила использовать на борту пауэрбанки

Турецкая авиакомпания AJet запретила использовать пауэрбанки на борту, сообщила пресс-служба организации. При этом переносные устройства можно перевозить в ручной клади.

Переносные зарядные устройства с литиевыми батареями мощностью до 100 Вт·ч, запасные/внешние батареи <...> использовать на борту самолета запрещено, — говорится в сообщении.

Ранее Turkish Airlines запретила провозить на борту умные чемоданы с неотсоединяемыми литиевыми аккумуляторами. Мера касается как багажа, так и ручной клади. В компании объяснили, что новые правила введены из-за рекомендаций Генуправления гражданской авиации Турции.

Отмечается, что умный чемодан можно провозить в ручной клади в том случае, если от него отсоединен аккумулятор. При этом батарея должна храниться в специальной упаковке.

До этого сообщалось, что сотни российских туристов, вернувшихся из Турции рейсами Turkish Airlines, столкнулись с проблемой отсутствия багажа. Как сообщила одна из пассажирок, при перелете из Стамбула в Казань в конце июля не было доставлено ни одного чемодана.