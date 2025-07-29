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29 июля 2025 в 17:02

Авиакомпания лишила сотни россиян багажа и получила поддержку в Сети

Авиакомпания Turkish Airlines оставила пассажиров без 800 единиц багажа в Казани

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Авиакомпания Turkish Airlines оставила сотни россиян без личных вещей по возвращении из Турции — пассажиры недосчитались 800 единиц багажа. Одна из пассажирок рассказала о случившемся на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, на рейсе из Стамбула в Казань не было ни одного чемодана.

Путешественники, столкнувшиеся с этой проблемой, подали жалобы и узнали, что перед ними в очереди на получение находилось 800 единиц недоставленного багажа. Представители авиакомпании объяснили ситуацию необходимостью увеличить пространство для дополнительного топлива, что иногда мешает загрузке всех чемоданов.

В обсуждениях пользователи разделились на два лагеря: одни критиковали авиаперевозчика, другие поддерживали его действия. Некоторые комментаторы отметили важность безопасности, утверждая, что увеличение запаса топлива необходимо на случай непредвиденных обстоятельств, таких как необходимость приземлиться на запасном аэродроме.

Ранее выяснилось, что российские пассажиры массово жалуются на новые правила перевоза багажа у турецкой авиакомпании. По словам путешественников, возврата своих вещей приходится ждать от суток до пяти дней.

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