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25 июля 2025 в 19:57

Стало известно, с чем связаны задержки в возврате багажа у Turkish Airlines

Российские пассажиры Turkish Airlines ждут возврата своего багажа до пяти дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские пассажиры массово жалуются на новые правила перевоза багажа у турецкой авиакомпании Turkish Airlines, из-за которых возврата своих вещей приходится ждать от суток до пяти дней, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, это может быть связано с задержками и переносами в российских аэропортах.

Как говорится в публикации, перевозчик часто просит клиентов перенести перелет и предлагает им остановиться в пятизвездочном отеле, чтобы в салоне самолета находились не 180 человек, а 150. По мнению части пассажиров, новые правила связаны с тем, чтобы можно было залить на борт больше топлива, что позволит самолету вернуться обратно в Турцию в случае введения ограничений.

Ранее сообщалось, что более тысячи российских пассажиров столкнулись с проблемой утраты багажа после перелетов самолетами Turkish Airlines. Несколько лайнеров турецкого авиаперевозчика прибыли в аэропорты Санкт-Петербурга и Москвы без багажного отделения. Рейсы выполнялись из курортных городов Турции, включая Даламан и Анталью.

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