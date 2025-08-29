Раскрыто, какое поведение станет поводом для блокировки снятия наличных

С 1 сентября банки начнут блокировать операции по снятию наличных свыше 50 тысяч рублей при обнаружении нетипичного поведения клиента, напомнила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. По ее словам, ограничение будет действовать 48 часов, после чего сумму можно получить в офисе банка при предъявлении паспорта, передает «Газета.Ru».

В качестве нетипичного поведения при совершении операции может рассматриваться снятие денег в ночное время, снятие крупных сумм, неоднократные запросы на выдачу средств, или если клиент снимает деньги способом, которым никогда не пользовался — например, обычно использует банковскую карту, а в этот раз воспользовался QR-кодом, — поделилась Дайнеко.

Еще одним признаком нетипичного поведения будет считаться получение кредита за сутки до операции. Также за подозрительные действия воспримут крупные переводы с других банков или досрочное закрытие вкладов. Особое внимание банки уделят случаям, когда перед операцией фиксировалась подозрительная активность: многочисленные звонки и сообщения, смена номера телефона для авторизации, установка вредоносных программ на устройство клиента или многократные ошибочные попытки снятия средств.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября операторы связи будут обязаны маркировать звонки, инициированные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Информация о звонящем будет отображаться на экранах телефонов принимающих абонентов.