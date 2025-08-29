День знаний — 2025
29 августа 2025 в 11:31

В России начнут маркировать звонки с определенных номеров

Обязательную маркировку звонков с бизнес-номеров введут в России с 1 сентября

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России с 1 сентября этого года операторы связи будут обязаны маркировать звонки, инициированные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Информация о звонящем будет отображаться на экранах телефонов принимающих абонентов, передает ТАСС.

С 1 сентября этого года все операторы связи, с сети которых звонят организации и индивидуальные предприниматели, будут обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на мобильных телефонах абонентов, — отметили в ведомстве.

Соответствующее постановление правительства уже подписано. Новые правила коснутся всех операторов связи. Представители аппарата подчеркнули, что это позволит абонентам идентифицировать деловые звонки еще до ответа.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин сообщал, что 1 сентября в России вступает в силу закон, предусматривающий штрафы за передачу сим-карт сторонним лицам. По его словам, граждане смогут приобретать сим-карты для ближайших родственников, однако передача их коллегам или друзьям будет запрещена.

Россия
звонки
законы
бизнес
маркировки
