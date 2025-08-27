День знаний — 2025
27 августа 2025 в 04:35

В Госдуме рассказали, кому нельзя будет давать сим-карту с сентября

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С 1 сентября в России вступает в силу закон, предусматривающий штрафы за передачу сим-карт сторонним лицам, сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. По его словам, граждане смогут приобретать сим-карты для ближайших родственников, однако передача их коллегам или друзьям будет запрещена.

Исключения установлены для лиц, перечисленных в Семейном кодексе: супругов, детей, родителей, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков. Депутат подчеркнул, что кратковременное использование телефона с сим-картой, например, для звонка или доступа к интернету, не будет считаться нарушением. Таким образом, коллеги смогут временно воспользоваться устройством без риска штрафов.

Ранее сообщалось, что в России могут запустить новый сервис на портале госуслуг, с помощью которого россияне смогут проверять сим-карты, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев. Проверить можно будет только зарегистрированные на себя сим-карты.

