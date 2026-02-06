Богомолов впервые вышел в свет после скандала со Школой-студией МХАТ

Режиссер Константин Богомолов впервые появился на публичном мероприятии после скандала, связанного с его назначением и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Он провел церемонию вручения театральной премии «Слово» в Театре на Малой Бронной.

Во время своего выступления Богомолов держался достаточно уверенно – четко, с ноткой интриги объявлял победителей и широко улыбался. Однако даже в его отрепетированном положении чувствовалась некоторая скованность.

Режиссер тепло встречал награждаемых и аплодировал им, но избегал продолжительного зрительного контакта с залом. Его взгляд чаще был прикован к планшету с текстом выступления или переводился непосредственно на победителей.

В январе 2026 года назначение Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ вызвало резонанс в театральной среде. Выпускники учебного заведения направили открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой, выступая против этого решения. Главным аргументом критиков стало нарушение принципа преемственности, так как Богомолов не является выпускником школы.

Ранее режиссер Сарик Андреасян призвал не устраивать травлю его коллеги, назначенного на пост и. о. ректора Школы-студии МХАТ. По его словам, Богомолов обладает важными навыками, выступая и как постановщик, готовый к экспериментам, и как менеджер.