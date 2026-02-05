«Надо дать ему время»: Андреасян о назначении Богомолова Андреасян призвал не травить Богомолова после назначения в Школе-студии МХАТ

Режиссер Сарик Андреасян в беседе с RTVI призвал не устраивать травлю его коллеги Константина Богомолова, назначенного на пост и. о. ректора Школы-студии МХАТ. По его словам, Богомолов обладает важными навыками, выступая и как постановщик, готовый к экспериментам, и как менеджер.

Я согласен с высказываниями, что театральной среде нужны менеджеры и те, кто может не просто развивать традиции, но и экспериментировать. И я полностью разделяю мнение, что Богомолов — и режиссер, и менеджер, а это важное сочетание. В любом случае травить его нельзя! Надо дать время, увидеть плоды его работы и только затем давать оценки, — высказался Андреасян.

Ранее актриса Ксения Алферова поддержала просьбу выпускников МХАТ пересмотреть назначение Богомолова на пост и. о. ректора Школы-студии при театре. «Такого эпатажного человека» нельзя пускать к детям, подчеркнула артистка.