Режиссер ответил, кто мог бы заменить Богомолова в Школе-студии МХАТ

Решение о новом и. о. ректора Школы-студии МХАТ в случае отставки режиссера Константина Богомолова должно приниматься коллегиально, заявил NEWS.ru советский и российский режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, Министерству культуры важно учесть мнение педагогического состава учебного учреждения.

Очень сложно говорить, кто был бы идеальным кандидатом на пост ректора Школы-студии МХАТ. Я не очень согласен с тем, что это обязательно должен быть ее выпускник. Во-первых, театральный критик Анатолий Смелянский им не был. Во-вторых, долгое время была традиция, что главный режиссер театра Вахтангова обязательно должен быть щукинец. Но потом пришел режиссер Римас Туминас, который не имел никакого отношения к Щукинскому училищу, но сделал великий театр. Поэтому, мне кажется, если Богомолова все-таки снимут с поста, то решение о новом ректоре Школы-студии МХАТ должно быть принято с учетом пожеланий коллектива или, по крайней мере, Министерство культуры должно проконсультироваться с педагогами и понять их настроение, — высказался Шнейдеров.

По его словам, Богомолов является талантливым, но провокационным режиссером. Шнейдеров добавил, что сама Школа-студия МХАТ исторически базируется на фундаментальных и относительно консервативных традициях системы актера Константина Станиславского.

Богомолов, при том, что он очень талантливый, — один из самых провокационных режиссеров. В этом нет ничего плохого, но Школа-студия МХАТ исторически не то, чтобы консервативна, но основана на Станиславском и на неком преломлении. Все-таки педагоги Школы-студии МХАТ учат «старой школе», — резюмировал режиссер.

Ранее Богомолов обратился к Ольге Любимовой, возглавляющей Министерство культуры, с просьбой освободить его от должности ректора Школы-студии МХАТ. Причины, побудившие его принять такое решение, он не озвучил.