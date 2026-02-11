Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 19:15

Элегантная отставка: Богомолов уходит, кто будет ректором Школы-студии МХАТ

Константин Богомолов Константин Богомолов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Константин Богомолов попросил министра культуры России Ольгу Любимову освободить его от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Минкультуры РФ пошло ему навстречу. Еще неделю назад он был настроен иначе, говорил, что готов руководить престижным театральным вузом и не боится анонимных выступлений против себя. Почему Богомолов решил покинуть Школу-студию, кто может занять место ректора — в материале NEWS.ru.

Что известно об отставке Богомолова

Решение Константина Богомолова покинуть должность и. о. ректора Школы-студии МХАТ стало таким же шоком, как и его внезапное назначение спустя девять дней после смерти прежнего руководителя вуза Игоря Золотовицкого. Казалось, все идет по плану: 9 февраля в Школе-студии МХАТ прошел педагогический совет, на нем подвели итоги зимней сессии, новый и. о. ректора Богомолов рассказал о своих рабочих планах.

Однако уже утром 11 февраля Константин Юрьевич опубликовал в своем Telegram-канале пост о том, что попросил освободить его от исполнения обязанностей ректора: «Дорогие друзья, я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — написал Богомолов.

Он больше пока никак не прокомментировал причину своего решения. В театральной среде уверены, что это результат общественного давления, открытого письма и публичных высказываний выпускников учреждения против его назначения.

Кинокритик Александр Шпагин в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что решение Богомолова самое верное в сложившейся ситуации. «Я сделал бы ровно то же самое. Потому что если не хотят, то и не надо. И не вижу, чтобы это (должность и. о. ректора. — NEWS.ru) было нужно человеку, который без конца ставит спектакли (в театрах, которыми руководит). Потом, если не хотят, значит, будет получаться плохо, кринжово. Тяжело будет входить в это, если его не принимают. Он подумал и понял: зачем ему это надо?» — предположил собеседник.

Константин Богомолов Константин Богомолов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Кто мог вынудить Богомолова уйти

Шпагин напомнил похожую историю с назначением режиссера Юрия Шерлинга в театр кукол имени Сергея Образцова на пост заместителя директора. Это произошло в 2019 году. Сотрудники учреждения тогда выступили категорически против нового замдиректора. В итоге Шерлинга с должности убрали, уточнил Шпагин.

Театральный критик Анастасия Ефремова предположила, что Богомолову дают возможность «уйти красиво». «Это элегантный уход Кости», — сказала Ефремова NEWS.ru.

Автор петиции против назначения Богомолова выпускник Школы-студии МХАТ Александр Хатюшин предположил в беседе с NEWS.ru, что где-то в «кулуарах» могла развернуться закулисная борьба за то, чтобы убрать Константина Юрьевича с поста. «Вполне возможно, что известные актеры и режиссеры кулуарно начали общаться с чиновниками, отвечающими за культурную политику. Они объяснили, что [Константин Богомолов] неудачная кандидатура на такой пост. И, наверное, до самого Богомолова тоже донесли, что у него не получится ничего менять в Школе-студии МХАТ, его будут ненавидеть», — выразил мнение Хатюшин.

Театральный критик Марина Райкина полагает, что общественным давлением как инструментом могли воспользоваться заинтересованные силы, а Богомолов не захотел принимать в этом участия. «Я точно знаю, что в Школе-студии МХАТ спокойно отнеслись к назначению Богомолова, хотя и были шокированы внезапностью его назначения. Но Богомолова там хорошо знают. И в принципе уже все пошло по рабочему курсу», — сказала NEWS.ru Райкина.

Критик выразила мнение, что борьба за Школу-студию МХАТ выглядит странно, все-таки это не крупный культурный объект — не Большой театр и не МХАТ, раньше, по ее словам, театральные вузы этим «не страдали».

Дмитрий Певцов Дмитрий Певцов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему Певцов отказался от поста ректора Школы-студии МХАТ

Министерству культуры придется уже в ближайшие дни определиться с новой кандидатурой на пост. Критик Ефремова предположила, что педагогам учреждения предложат предоставить варианты своих претендентов. Это займет время, поскольку нужно будет договориться внутри учебного заведения и провести переговоры с вероятными кандидатами, отметила собеседница. «Я по-прежнему считаю, что ректором не обязательно должен стать мхатовец. Но это должен быть человек, поддерживающий традиции МХАТа», — подчеркнула Анастасия Олеговна.

Она также считает, что ректором должен стать человек, у которого нет другой серьезной нагрузки, в частности руководства театром. Критик Шпагин полагает, что ректор учебного заведения не обязательно должен быть медийной фигурой, главное, чтобы был из Школы-студии, «своим». «Нужно брать своих. Золотовицкий и был „своим“ — хороший преподаватель, из которого вышел и отличный ректор. Все ректоры выходят из преподавательского состава, это те, кто вызывает больше уважения. Потому что любая школа-студия — это некое закрытое сообщество, и оно с раздражением реагирует на „варягов“», — отметил Шпагин.

Среди вероятных кандидатов на пост ректора называют актеров Сергея Безрукова и Дмитрия Певцова. Последний в комментарии NEWS.ru заявил, что предложения занять пост и. о. ректора не получал и не уверен, что принял бы его. «Ректором Школы-студии МХАТ должен быть только выпускник оной, окончивший Школу-студию лет 20–40 назад и успешно работающий в профессии актера (режиссера), желательно с педагогическим опытом», — заявил он.

Константин Богомолов не ответил NEWS.ru ни на звонки, ни на сообщения с просьбой о комментарии.

