11 февраля 2026 в 18:45

Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Константин Богомолов Константин Богомолов Фото: Артем Пряхин/РИА Новости
Минкультуры РФ освободило режиссера Константина Богомолова от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, пишет ТАСС. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной ушел по собственному желанию.

Константин Богомолов освобожден от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию. Решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком, — сообщили в Минкульте.

В январе режиссера назначили на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Тогда выпускники школы выразили свое недовольство в открытом письме министру культуры Ольге Любимовой.

Ранее источник допустил, что Богомолов подал в отставку, потому что не может совмещать сразу две руководящие должности. Режиссер также возглавляет Театр на Малой Бронной. Параллельно он ведет мастер-классы в Московской школе нового кино.

До этого Богомолов обратился к Любимовой, возглавляющей Минкульт, с просьбой освободить его от должности ректора Школы-студии МХАТ. Причины, побудившие его принять такое решение, он не озвучил. Богомолов пожелал удачи и терпения нынешнему и будущему руководству учебного заведения.

режиссеры
МХАТ
Константин Богомолов
Минкультуры
