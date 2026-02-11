Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 11:45

Раскрыта возможная причина ухода Богомолова с поста и. о. ректора МХАТ

ТАСС: Богомолов ушел из МХАТ, потому что не мог совмещать должности

Константин Богомолов Константин Богомолов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Режиссер Константин Богомолов подал в отставку с поста исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, потому что не мог совмещать руководящие должности, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Он руководит Театром на Малой Бронной с 2019 года. Параллельно режиссер ведет мастер-классы в Московской школе нового кино.

Все-таки нужно было что-то выбрать в этой ситуации: или школу-студию, или театр. Есть положения, по которым ты не можешь возглавлять серьезные структуры — да и несерьезные тоже — так, чтобы это происходило одновременно, нельзя совмещать, — отметил источник.

Ранее супруг журналистки Ксении Собчак обратился с просьбой к министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой освободить его от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ. При этом Богомолов не стал раскрывать причины, побудившие его принять такое решение.

До этого Богомолов призвал заслуженных и народных артистов РФ зарабатывать более достойным образом после присвоения им почетного статуса. Он раскритиковал актеров, которые начинают мнить себя профи в педагогике.

Константин Богомолов
театры
должности
отставки
