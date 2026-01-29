Личная жизнь, гонорары, отношение к СВО: как живет Дмитрий Маликов

В четверг, 29 января, народный артист России Дмитрий Маликов отмечает свой день рождения, ему исполняется 56 лет. Как сложилась его личная жизнь, говорил ли он об СВО?

Как прославился Маликов

Дмитрий Маликов появился на свет 29 января 1970 года в столице России, в семье Юрия Маликова, создателя знаменитого ансамбля «Самоцветы», и балерины Людмилы Вьюнковой. После получения образования он окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского.

Эстрадная карьера Маликова началась в 1988 году, когда на концерте в Зеленом театре он исполнил песни «Лунный сон» и «Ты моей никогда не будешь». В 1989 году артист впервые спел композицию «До завтра». Она вошла в топ-100 лучших песен XX века по версии «Европы Плюс». Его первые сольные концерты в «Олимпийском» состоялись в 1990 году.

За свою карьеру Маликов создал множество хитов, среди которых выделяются «Ты одна, ты такая», «Звезда моя далекая», «Кто тебе сказал» и «С чистого листа». Помимо музыкальной деятельности, он также вел передачу «Спокойной ночи, малыши!» и был наставником в шоу «Голос».

Что известно о личной жизни Маликова

В возрасте 18 лет Дмитрий Маликов встретился с Натальей Ветлицкой, певицей, которая была старше его на шесть лет. Их отношения, начавшиеся с романтического увлечения, длились около трех лет.

«Я не Димин вариант, ему нужна была другая женщина. Я же была очень огненная, один раз даже дала ему по башке каблуком. Конечно, за дело. Но там была железная набойка, и он потом ходил перебинтованный. На этом все кончилось. Его папа понял, что этому союзу не бывать», — рассказывала Ветлицкая в программе «Привет, Андрей!».

В 1999 году Маликов женился на Елене Изаксон. В 2000 году у пары родилась дочь Стефания, в 2018 году — сын Марк.

Младшего ребенка выносила и родила суррогатная мать.

Супруги долгое время не раскрывали информацию о том, что в их семье ожидается пополнение. Однако после того как новость просочилась в прессу, им пришлось официально подтвердить эти слухи.

Сколько сейчас зарабатывает Маликов

В декабре прошлого года сообщалось, что Маликов увеличил стоимость своих выступлений в два с половиной раза на фоне роста популярности в социальных сетях. Если в январе прошлого года артист был готов выступать за 1,5 млн рублей, то теперь его гонорар достигает 4 млн рублей.

В последний год Маликов активно развивает присутствие в интернете, публикует короткие видео, использует нейросети и мемы, стараясь быть в актуальной повестке. Такая стратегия привлекла внимание молодой аудитории, что отразилось на росте узнаваемости артиста и спросе на его выступления.

Кроме того, Маликов анонсировал на платформе TikTok масштабный гастрольный тур по городам России. В рамках поездок он планирует совмещать концертную деятельность с активной работой в соцсетях.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru заявил, что Маликов, вероятно, не достигнет той популярности у молодежи, которую завоевала народная артистка России Надежда Кадышева. При этом он отметил, что благодаря созданному с помощью нейросетей развлекательному контенту исполнитель точно пополнит ряды своих поклонников среди зумеров.

«Если ролики Маликова уже определенным образом популярны у молодежи, тогда обосновано повышение его гонорара. Расширяя свою аудиторию, он увеличивает свой гонорар. Видимо, не зря он заявил о туре. Есть спрос на данного артиста. Я не скажу, что это будет уровня Кадышевой. Кадышева вообще вломила цену, увеличив свой гонорар в десятки раз, завирусилась очень круто. Но то, что определенная аудитория у него будет с помощью этих роликов и этого эксперимента со стримингами, это да. Аудитория вырастет однозначно», — объяснил Рудченко.

Как Маликов относится к СВО

В августе 2022 года Дмитрий Маликов выразил готовность выступать перед ранеными бойцами, участвовавшими в спецоперации.

В феврале 2023 года телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в своем Telegram-канале видеообращение от командира подразделения «Шторм». Он поблагодарил ее и Маликова за предоставленные БПЛА и ретрансляторы, которые передали через волонтеров.

«Огромное спасибо Диме Маликову и Лере Кудрявцевой! Анна Арбатская передала нам беспилотники и ретрансляторы. Это те вещи, которые нам просто необходимы», — заявил военный на видео.

