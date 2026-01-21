Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Стефания Маликова поделилась кадрами с горящими волосами

Стефания Маликова показала архивное видео с горящими на дне рождения волосами

Стефания Маликова Стефания Маликова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Дочь Дмитрия Маликова Стефания опубликовала в Instagram-аккаунте (деятельность в РФ запрещена) архивное видео с прошлогоднего дня рождения, на котором у нее загорелись волосы при задувании свечей на торте. Пламя быстро сбили гости, а сама девушка восприняла инцидент как символ нового этапа в жизни.

Один из самых клевых вечеров за этот год. А то, что загорелись волосы, я решила считать знаком. Огонь — значит, путь открыт. Жизнь сказала: «Давай по‑крупному», — написала под публикацией Маликова.

Стефания окончила факультет журналистики МГИМО в 2021 году, но не стала работать по специальности. В 2020 году она объявила о создании собственного бренда одежды DressByStesha, а в 2022 году открыла бутик в центре Москвы.

Ранее Маликова кардинально сменила имидж, впервые появившись с новой прической на презентации модного бренда. Публикация ее фотографий в соцсетях вызвала восторженные отзывы поклонников, хотя ранее они высказывали беспокойство по поводу ее чрезмерной худобы.

До этого Маликова опубликовала в соцсетях видео своей тренировки с гантелями, на котором видна ее спортивная форма и мышечный рельеф. Мнения пользователей также разделились: многие поддержали ее приверженность здоровому образу жизни, в то время как другие раскритиковали, отметив у девушки признаки излишнего мужества.

