Слухи о разводе с Алферовой, поддержка Путина и СВО: где сейчас Егор Бероев

Егор Бероев и Ксения Алферова впервые вышли в свет без обручальных колец, что вызвало разговоры о возможном расставании артистов. Что об этом известно, что актер говорил об СВО и о президенте РФ Владимире Путине?

Правда ли, что Бероев разводится с Алферовой

26 января Ксения Алферова и Егор Бероев вышли в свет без обручальных колец. Об этом стало известно с премьеры спортивной драмы «Золотой дубль», которая прошла в московском кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Пара, состоящая в отношениях с 2001 года, также была запечатлена на общем фото по отдельности.

Алферова и Бероев считаются одной из самых устойчивых и долговечных пар в российском кинематографе. Их союз насчитывает более двух десятилетий, они активно сотрудничают в совместных проектах и часто мелькают на светских мероприятиях.

В 2007 году у пары родилась дочь Евдокия.

Бероев и Алферова являются соучредителями благотворительного фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!». В 2018 году Бероев и Алферова сообщили в соцсетях, что также стали опекунами подростка по имени Влад с синдромом Дауна, который остался без родителей.

Ранее неоднократно циркулировали слухи о их разводе, но пара каждый раз их опровергала. Никаких официальных заявлений о проблемах в их отношениях в настоящий момент не было.

Как прославился Бероев

Егор Бероев появился на свет 9 октября 1977 года в Москве. После завершения обучения он поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, где получил профессиональное актерское образование.

Кинодебют артиста состоялся в 1994 году, когда он появился в фильме «Посвящение в любовь». А в 2014 году он стал ведущим программы «Жди меня».

Бероев получил широкую известность благодаря роли Эраста Фандорина в фильме «Турецкий гамбит». Среди его других киноработ — «Адмирал», «В ожидании моря», «Ковбои», «Перевал Дятлова», «Наследие», «Дорога к дому», «На солнце вдоль рядов кукурузы» и «Мой любимый чемпион».

Всего в его фильмографии более 70 работ.

Что Путин говорил о спецоперации и конфликтах с друзьями из-за нее

Егор Бероев отмечал, что из-за его позиции по спецоперации многие друзья перестали с ним общаться.

«За последние годы, как идет СВО, очень многое проявилось, прояснилось. Стало понятно, кто есть кто. Ведь многие мои друзья отвернулись от меня. Сначала — когда была эпидемия, и я выступал за добровольную вакцинацию. Потом — когда я поддержал страну, президента и армию», — пояснил он.

Бероев отметил, что актеры — «очень соблазняемые» люди, которым важно много зарабатывать, путешествовать и иметь недвижимость за границей. С началом спецоперации он выразил недовольство в адрес народного артиста РФ Дмитрия Назарова, указав на то, что тот позволяет себе критику в адрес власти, при этом продолжая получать государственные выплаты.

«Если ты работаешь в государственном театре и получаешь зарплату от государства, ты не можешь критиковать власть. Во МХАТе, например, огромные зарплаты», — сказал Бероев.

Актер также часто ездит в Донбасс с гуманитарной миссией и для съемок лент о жизни местных. По его словам, во время рабочих поездок он не единожды попадал под обстрел «Градов».

Бероев заверил, что никогда не эмигрирует за границу. Артист признается, что его не оскорбляет, когда в украинской прессе его называют «путинистом».

«В данном контексте того, что сейчас происходит в мире, я готов быть путинистом. Я поддерживаю своего президента», — комментировал он.

