Биография, личная жизнь, слова об Украине и СВО: где сейчас Ольга Кабо

Актриса Ольга Кабо сегодня, 28 января, отмечает свой 58-й день рождения. Как сложилась личная жизнь артистки, что она говорила об Украине и спецоперации?

Как прославилась Ольга Кабо

Ольга Кабо появилась на свет 28 января 1968 года в столице. Ее актерский путь начался в Театре юных москвичей, где она занималась с юных лет. В 15 лет она дебютировала в кино, исполнив роль горничной в телевизионной картине «Анна Павлова». После окончания ВГИКа Ольга продолжила свою карьеру в киноиндустрии.

Дебют актрисы состоялся в историческом фильме «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии», где она исполнила роль графини Изабеллы де Круа. Настоящую славу ей принесла работа в эротической ленте «Комедия о Лисистрате». Сегодня в ее фильмографии насчитывается свыше 90 ролей, среди которых можно выделить такие известные картины, как «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Крестоносец», «Королева Марго», «Приморский бульвар», «Дом у большой реки» и «Заполярный вальс».

В настоящее время актриса продолжает творческую деятельность. В прошлом году с ней вышла картина «Интересное положение». В 2026 запланированы премьеры «Граница миров — 2» и «Жених с Марса».

Также Кабо продолжает выходить на сцену Театра Моссовета. Она задействована в спектаклях «Три мушкетера», «Монолог на двоих», «Неотправленные письма», «8 любящих женщин», «Морское путешествие 1933 года» и «Опасные связи».

Как сложилась личная жизнь Ольги Кабо

Первым мужем актрисы стал предприниматель Эдуард Василишин. После появления на свет дочери Татьяны она полностью посвятила себя семейной жизни. Брак завершился в 2004 году, когда Кабо решила возобновить свою актерскую карьеру, а ее супруг не поддержал это решение.

В 2009 году актриса связала свою жизнь с бизнесменом Николаем Разгуляевым. Через три года, в 2012-м, у них появился сын Виктор. Однако в 2020 году их брак распался. Кабо призналась, что в этих отношениях она находилась в неведении и не знала о финансовых проблемах мужа. Квартира актрисы стала предметом спора в рамках процедуры банкротства ее бывшего супруга.

«Все эти долги упали на мою голову. Несколько лет я судилась с кредиторами Николая, которые не могли упустить того момента, что у меня свое имущество. Я получила свою первую повестку в суд, что я как жена должна в его конкурсную массу внести то-то. Я была с этим категорически не согласна. К тому времени мы не были вместе, у нас был брачный договор», — рассказала она в программе «Судьба человека».

В результате судебных разбирательств артистка отстояла права на квартиру.

В программе «Ты не поверишь» Кабо рассказала, что на протяжении трех лет ее преследует навязчивый поклонник.

«Он караулит ее у подъезда, пытается подкупить консьержку и охранника, чтобы пробраться к квартире. Фанат засыпает заслуженную артистку сообщениями интимного характера. Дело дошло до того, что мужчина стал писать 14-летнему сыну Кабо, пытаясь через него наладить контакт со звездой экрана», — сообщили журналисты.

Как Ольга Кабо относится к Украине и СВО

Ольга Кабо долгое время работала на Одесской киностудии, сотрудничая с местными кинематографистами. В 2017 году ее внесли в базу данных сайта «Миротворец» за посещение Крыма.

«Я отношусь к этому ужасно. Когда я увидела свою фамилию в списке „Миротворца“, мне было больно. Потому что это неверно. Творчество — вне политики. Оно должно быть за любовь, за мир, за веру. Конечно же, я была в Крыму с творческими вечерами и спектаклями. <…> Я стала невъездной в мою любимую страну Украину. И теперь, в общем, лишена общения со своими родственниками и друзьями», — делилась актриса.

С момента начала спецоперации она продолжила поддерживать связь с украинскими коллегами.

«У меня есть близкие подруги в Киеве, с которыми мы знакомы если не 40 лет, то 30 лет точно. Дружба сильнее. И я думаю, что те люди, которые верят и любят Россию, они живут ощущением надежды. И это помогает им пройти тот страшный путь, который проходят наши собратья», — поделилась артистка в программе «Жизнь и судьба».

В 2024 году Кабо исполнила главную роль в спектакле «Неотправленные письма», основанном на романе Олега Роя о событиях спецоперации. На премьере она назвала ситуацию в Украине «болезнью нашего времени». Актриса подчеркнула, что эта проблема опаснее коронавируса.

