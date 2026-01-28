Воспитание сына, личная жизнь, наркозависимость: как живет Стас Пьеха

Певец Стас Пьеха обрел популярность после участия в телевизионном проекте Первого канала «Фабрика звезд — 4». Что известно о его жизни сейчас?

Как сложилась личная жизнь Стаса Пьехи

Стас Пьеха воспитывает 11-летнего сына Петра. Мальчик родился в браке артиста с Наталией Горчаковой. Союз распался, но бывшие супруги сохранили теплые отношения. Они часто встречаются всей семьей и даже делятся совместными фото.

Накануне Пьеха рассказал, что Горчакова желает, чтобы Петр выбрал карьеру артиста. Сам Стас, по его словам, не рассматривал такую возможность для своего ребёнка.

«Жена вроде как решила, что будет (музыкантом). Ну посмотрим. Я ругать его за прогулы не буду, конечно. Понимаю, что самое главное — это получить знания, которые реально будут тебе нужны, которые будут прикладными», — отметил он.

Также певец высказывался о том, какая девушка могла бы его покорить. Идеальная спутница должна обладать рядом качеств, как внешних, так и внутренних, заявил Пьеха. Артист объяснил, что его привлекает естественность и внутренний баланс. Пьеха также признался, что ему тяжело общаться с часто выпивающими девушками, а также излишне нервными особами, которые перекладывают ответственность за свои переживания на партнера.

45-летний музыкант подчеркнул, что в данный момент не связан узами отношений. Пьеху привлекают девушки с натуральной внешностью, без излишнего увлечения косметологическими процедурами. По его мнению, это говорит о том, что человек принимает себя таким, какой он есть.

Кроме того, артист ищет партнершу, которая сможет уравновесить его творческую натуру. Немаловажным фактором для него является общность взглядов, ценностей и культурных знаний.

Сколько зарабатывает Стас Пьеха

Пьеха получает за один концерт от 2,5 млн рублей, сообщал портал «Страсти» со ссылкой на продюсера и шоумена Сергея Дворцова. По его словам, артиста часто заказывают, поскольку он остается востребованным.

«У Стаса один корпоратив стоит от 2,5 млн рублей — это гонорар именно по Москве. Заказывают часто, несмотря ни на что. Он востребован был и остается. Не думаю, что у него пик карьеры позади, как раз-таки у Пьехи новые хиты сейчас зарождаются», — объяснил продюсер.

Шоумен подчеркнул, что певец переживает период творческого обновления. В результате его карьера развивается успешно, заключил Дворцов.

Что Пьеха рассказывал о наркозависимости

Пьеха давно не скрывает, что в прошлом страдал от наркотической зависимости. Он неоднократно рассказывал о том, как в молодые годы начал принимать запрещенные препараты.

«Я наркоман, и моя сущность изначально там. <…> Периодически передозировки случались, периодически они были настолько сильными, что приходилось вызывать скорую. Пару раз была реанимация… Контролировать употребление невозможно. Если вам кажется, что вы контролируете употребление, оно контролирует вас уже давным-давно в этот момент!» — говорил внук Эдиты Пьехи в документальном фильме «Моя правда».

Стас трижды оказывался в реанимации и дважды пережил инфаркт.

«Была передозировка, жуткая паническая атака. А потом выяснилось, что у меня просто инфаркт. Это было на работе, пел на свадьбе. На девятой песне понял, что хочу уйти под пол», — вспоминал артист.

По словам певца, побороть зависимость ему помогла любовь к музыке и лечение в реабилитационных центрах на протяжении длительного времени. Артист также совсем отказался от алкоголя и практикует здоровое питание.

Пьеха открыл свою реабилитационную клинику, в которой с помощью специалистов помогает другим справиться с наркоманией.

