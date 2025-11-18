Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 21:25

Стас Пьеха раскрыл, какая девушка могла бы его покорить

Стас Пьеха: тяжело общаться с пьющими и нервными девушками

Стас Пьеха Стас Пьеха Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Идеальная спутница должна обладать рядом качеств, как внешних, так и внутренних, заявил в интервью «Газете.Ru» известный певец Стас Пьеха. Артист объяснил, что его привлекает естественность и внутренний баланс. Пьеха также признался, что ему тяжело общаться с часто выпивающими девушками, а также излишне нервными особами, которые перекладывают ответственность за свои переживания на партнера.

45-летний музыкант подчеркнул, что в данный момент не связан узами отношений. Пьеху привлекают девушки с натуральной внешностью, без излишнего увлечения косметологическими процедурами. По его мнению, это говорит о том, что человек принимает себя таким, какой он есть.

Кроме того, артист ищет партнершу, которая сможет уравновесить его творческую натуру. Немаловажным фактором для него является общность взглядов, ценностей и культурных знаний.

Мне нравится натуральный цвет волос, естественность, когда нет чрезмерного увлечения косметологией. На мой взгляд, человек себя не принимает, когда позволяет много вмешательств во внешность, а значит, и меня может не принять. Хочется, чтобы девушка была в балансе, — уточнил Пьеха.

Ранее Стас Пьеха признался, что в данный момент не состоит в отношениях, поскольку хочет реализовать творческие планы. По его словам, также он хочет пережить внутренние кризисы и защитить личное пространство от негативного влияния извне.

