Личная жизнь: зависимость, мнение об СВО: где сейчас Стас Пьеха

Певец Стас Пьеха, которому сейчас 45 лет, рассказал, что пока не строит планы на личную жизнь. Чем он занимается сейчас, что известно о его гонорарах, как артист относится к СВО?

Чем сейчас занимается Стас Пьеха

Пьеха продолжает творческую деятельность. В октябре 2025 года у артиста запланировано несколько концертов в России и Белоруссии.

Недавно певец поделился, что сейчас сосредоточен на отношениях с сыном, 11-летним Петей. И пока у него нет времени на новые влюбленности.

«У меня есть сын, мне нужно с ним налаживать контакт, не до влюбленностей», — цитирует артиста StarHit.

Стас и мама Пети, Наталья Горчакова, расстались вскоре после свадьбы, но сохранили теплые отношения. Они часто встречаются всей семьей, и даже делятся совместными фото.

«Мы редко видимся, мало общаемся. Но чем старше он становится, тем у нас больше возможностей», — отмечает Пьеха.

Стас подчеркивает, что теперь он стремится быть надежным родителем. Также у семьи Пьехи есть традиция собираться у бабушки, Эдиты Пьехи, которой 31 июля исполнилось 88 лет.

Сколько зарабатывает Стас Пьеха

Пьеха получает за один концерт от 2,5 млн рублей, пишут «Страсти» со ссылкой на продюсера и шоумена Сергея Дворцова. По его словам, артиста часто заказывают, поскольку он остается востребованным.

«У Стаса один корпоратив стоит от 2,5 млн рублей — это гонорар именно по Москве. Заказывают часто, несмотря ни на что. Он востребован был и остается. Не думаю, что у него пик карьеры позади, как раз-таки у Пьехи новые хиты сейчас зарождаются», — объяснил продюсер.

Шоумен отметил, что у певца происходит творческая перетрансформация. Поэтому в плане карьеры у него все хорошо, добавил Дворцов.

Что известно о зависимости Стаса Пьехи

Пьеха уже много лет не скрывает, что страдал от наркозависимости. Он неоднократно делился воспоминаниями о том, как в молодости начал употреблять запрещенные вещества.

«Я наркоман, и моя сущность изначально там <…>. Периодически передозировки случались, периодически они были настолько сильными, что приходилось вызывать скорую. Пару раз была реанимация… Контролировать употребление невозможно. Если вам кажется, что вы контролируете употребление, оно контролирует вас уже давным-давно в этот момент!» — говорил внук Эдиты Пьехи в документальном фильме «Моя правда».

Стас трижды попадал в реанимацию и дважды пережил инфаркт. «Была передозировка, жуткая паническая атака. А потом выяснилось, что у меня просто инфаркт. Это было на работе, пел на свадьбе. На девятой песне понял, что хочу уйти под пол», — вспоминал артист.

Зависимость помешала ему создать полноценную семью, с моделью Наталью Горчаковой, которая родила ему сына, он развелся.

По словам певца, побороть зависимость ему помогла любовь к музыке и лечение в реабилитационных центрах на протяжении длительного времени. Артист также совсем отказался от алкоголя и практикует здоровое питание.

Пьеха открыл свою реабилитационную клинику, в которой с помощью специалистов помогает другим справиться с наркоманией.

Говорил ли Стас Пьеха об СВО

Илона Броневицкая, мать Стаса Пьехи, в эфире телеканала высказалась о поддержке спецоперации и действий российских властей со стороны ее мамы и сына.

«Мы на стороне своей родины!» — говорила певица.

Пьеха уже давно оказался в черном списке Украины из-за своих выступлений в Донбассе и Крыму. Броневицкая сообщала, что с 2014 года жители ДНР и ЛНР подходили к нему и спрашивали, когда они смогут вернуться в Россию. В апреле 2022 года исполнитель заявил, что не покидал РФ из-за специальной военной операции и не имеет таких намерений.

«До меня дошли непонятные публикации, что я якобы покинул страну и уехал чуть ли не в Прибалтику к отцу. Во-первых, мне нет никакого смысла куда-либо ехать, потому что у меня в России вся моя семья, бизнес — и я хочу им заниматься. Во-вторых, в данный момент я очень активно занимаюсь детским фондом, и мне нужно быть постоянно в тонусе, на связи, встречаться с людьми и запускать фонд. И в-третьих, я никуда не собираюсь уезжать, так как мне и уезжать-то некуда», — пояснил Пьеха.

