15 сентября 2025 в 04:10

«Адское» кесарево, Чернышев, брак: как сейчас живет дочь Заворотнюк Анна

Анна Заворотнюк Анна Заворотнюк Фото: Социальные сети

Дочь звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк Анна поделилась жуткими подробностями своих родов. Что она рассказала, как живет блогер после смерти звездной матери?

Что известно о родах и первенце Анны Заворотнюк

2 апреля Анна впервые стала матерью. Она и ее супруг Тимур Исмаилов воспитывают сына Марселя. Заворотнюк активно делится в соцсетях своими впечатлениями о материнстве и рассказывает о развитии своего пятимесячного сына.

Недавно звезда поделилась, что во время родов ей сделали кесарево сечение. Во время беременности врачи диагностировали у нее проблему, которая потребовала оперативного решения.

Блогер сообщила, что врачи диагностировали у нее «предлежание плаценты» во втором триместре. Она четко понимала, что в ее случае естественные роды будут невозможны, и морально готовилась к кесареву сечению.

«Операция для меня была очень страшной. Я человек, который боится сдавать кровь и может упасть в обморок от вида шприца, а тут операция в полном сознании, когда перед тобой ширма и ты понимаешь, что прямо сейчас из твоего живота достают ребенка», — призналась молодая мама.

Заворотнюк добавила, что послеоперационный период оказался для нее куда более сложным, чем само оперативное вмешательство. Первые три дня после родов она назвала «адскими», в тот период ей было больно двигаться и даже дышать.

Что известно о муже Анны Заворотнюк

Анна замужем за бизнесменом Тимуром Исмаиловым.

С ним Анна познакомилась во время обучения в Школе бизнеса Джозефа Любина при университете Пейс в Нью-Йорке. Сейчас она живет между Москвой, где у нее есть отдельная квартира, и Дубаем, где работает супруг.

Исмаилов возглавляет международную торговую корпорацию, офис которой расположен в ОАЭ.

Что Анна Заворотнюк говорила о смерти мамы, как относится к Чернышеву

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 29 мая 2024 года после пяти лет борьбы с опухолью головного мозга. Все это время рядом с артисткой был ее муж фигурист Петр Чернышев.

В августе прошлого года наследница артистки на своей странице в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что пережить смерть матери ей очень помог ее супруг. Она назвала мужа большой точкой опоры. По словам Анны, впереди их ждет много счастливых моментов, ради которых стоит жить дальше.

В СМИ неоднократно появлялись слухи о том, что старшая дочь Анастасии Заворотнюк недолюбливает отчима.

В 2022 году, когда Петр Чернышев праздновал день рождения, его близкие и коллеги оставили ему множество теплых поздравлений. Однако Анна не отреагировала на праздник отчима. Поклонники были удивлены и предположили, что в семье произошел разлад. Они сразу обратились к девушке за разъяснениями.

Дочь известной актрисы молчать не стала и оправдалась перед подписчиками. Она ответила на вопрос о том, почему не поздравила Чернышева: «А почему должна была?»

При этом ни Петр, ни Анна никогда не комментировали подобные слухи.

Анастасия Заворотнюк
Анна Заворотнюк
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
