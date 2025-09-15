«Адское» кесарево, Чернышев, брак: как сейчас живет дочь Заворотнюк Анна

Дочь звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк Анна поделилась жуткими подробностями своих родов. Что она рассказала, как живет блогер после смерти звездной матери?

Что известно о родах и первенце Анны Заворотнюк

2 апреля Анна впервые стала матерью. Она и ее супруг Тимур Исмаилов воспитывают сына Марселя. Заворотнюк активно делится в соцсетях своими впечатлениями о материнстве и рассказывает о развитии своего пятимесячного сына.

Недавно звезда поделилась, что во время родов ей сделали кесарево сечение. Во время беременности врачи диагностировали у нее проблему, которая потребовала оперативного решения.

Блогер сообщила, что врачи диагностировали у нее «предлежание плаценты» во втором триместре. Она четко понимала, что в ее случае естественные роды будут невозможны, и морально готовилась к кесареву сечению.

«Операция для меня была очень страшной. Я человек, который боится сдавать кровь и может упасть в обморок от вида шприца, а тут операция в полном сознании, когда перед тобой ширма и ты понимаешь, что прямо сейчас из твоего живота достают ребенка», — призналась молодая мама.

Заворотнюк добавила, что послеоперационный период оказался для нее куда более сложным, чем само оперативное вмешательство. Первые три дня после родов она назвала «адскими», в тот период ей было больно двигаться и даже дышать.

Что известно о муже Анны Заворотнюк

Анна замужем за бизнесменом Тимуром Исмаиловым.

С ним Анна познакомилась во время обучения в Школе бизнеса Джозефа Любина при университете Пейс в Нью-Йорке. Сейчас она живет между Москвой, где у нее есть отдельная квартира, и Дубаем, где работает супруг.

Исмаилов возглавляет международную торговую корпорацию, офис которой расположен в ОАЭ.

Что Анна Заворотнюк говорила о смерти мамы, как относится к Чернышеву

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 29 мая 2024 года после пяти лет борьбы с опухолью головного мозга. Все это время рядом с артисткой был ее муж фигурист Петр Чернышев.

В августе прошлого года наследница артистки на своей странице в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что пережить смерть матери ей очень помог ее супруг. Она назвала мужа большой точкой опоры. По словам Анны, впереди их ждет много счастливых моментов, ради которых стоит жить дальше.

В СМИ неоднократно появлялись слухи о том, что старшая дочь Анастасии Заворотнюк недолюбливает отчима.

В 2022 году, когда Петр Чернышев праздновал день рождения, его близкие и коллеги оставили ему множество теплых поздравлений. Однако Анна не отреагировала на праздник отчима. Поклонники были удивлены и предположили, что в семье произошел разлад. Они сразу обратились к девушке за разъяснениями.

Дочь известной актрисы молчать не стала и оправдалась перед подписчиками. Она ответила на вопрос о том, почему не поздравила Чернышева: «А почему должна была?»

При этом ни Петр, ни Анна никогда не комментировали подобные слухи.

