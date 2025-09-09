Ушел с головой в работу и хранит верность Заворотнюк: где сейчас Чернышев

Светская львица и певица Алена Кравец рассказала, что фигурист Петр Чернышев остается верен покойной жене Анастасии Заворотнюк спустя полтора года после ее смерти. Какие последние новости выходили о спортсмене, чем он занимается сейчас?

Какие последние новости выходили о Чернышеве

По словам Кравец, Петр Чернышев хранит верность звезде «Моей прекрасной няни». Кроме того, он бережно хранит в доме все так, как было при жизни супруги, рассказала Woman.ru светская львица.

По сведениям Кравец, после смерти жены Чернышев с головой ушел в работу и не стремится устраивать личную жизнь — он остается верен любимой супруге.

«Петр один, у него никого нет и, мне кажется, он не ищет никаких отношений. Он верен Анастасии, почти каждый день ходит к ней на кладбище. Рядом с ним мама Анастасии, она взяла на себя все хлопоты по быту и заботы о Миле», — рассказала собеседница издания.

Как Чернышев растит дочь от Заворотнюк

Когда актрисы не стало, ее дочери Миле тогда было всего пять лет, но она хорошо знает и помнит знаменитую маму.

«Дома много фотографий Анастасии, и Мила знает, что это — мама. Правда, фильмы с Заворотнюк девочке пока не показывают, как я слышала от знакомых, ждут, когда она станет старше. Это непростая ситуация. Ее часто привозят на могилу мамы, которую малышка помнит», — поделилась собеседница издания.

Отец, сестра, брат и бабушка окружают девочку заботой и любовью, относясь к ней как к «маленькой принцессе». Кравец назвала Милу хорошо развитым, артистичным и веселым ребенком. Она также отметила: в доме, где вся семья раньше жила вместе, все сохранено так, как было при жизни артистки.

«От знакомых знаю, что они живут в том же доме, в котором жили с Анастасией. Там сохранено все, как было при ней, ничего не поменялось. Это своего рода музей Анастасии Заворотнюк, вдовец дорожит всем, что с ней связано», — заявила певица.

Также известно, что в сентябре текущего года шестилетняя наследница Чернышева и Заворотнюк впервые пошла в школу. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) ее старшая сестра, дочь актрисы от бизнесмена Дмитрия Стрюкова Анна, опубликовала фото со школьной линейки в День знаний.

«Милочка пошла в первый класс! Как быстро летит время! Пусть ее школьный путь будет светлым, радостным и полным открытий!» — подписала пост блогер.

Чем Чернышев занимается сейчас

Спустя некоторое время после смерти Анастасии Чернышев вернулся к работе: вновь начал участвовать в ледовых шоу Татьяны Навки. Фигурист часто приезжал на могилу жены вместе с дочерью Милой.

Петр проживает в загородном доме в поселке Крекшино. Этот коттедж был куплен Заворотнюк в кредит в конце нулевых.

«Я спокойна сейчас за Петю, все более-менее нормально. У него подрастает дочка, прекрасная Милаша, он занимается ее воспитанием. Ей нравится фигурное катание, она тоже приходит на каток. Он полностью погружен в ее жизнь и в работу, поэтому да, надеюсь, время лечит», — рассказывала Навка.

