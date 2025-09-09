Личная жизнь, Гуф, пластика, слова об эмиграции: как живет Кети Топурия

Во вторник, 9 сентября, певица и солистка группы «А’Студио» Кети Топурия отмечает свое 39-летие. Как сложилась личная жизнь звезды, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Кети Топурия

Кети Топурия (настоящее имя — Кетеван) появилась на свет в Тбилиси, столице Грузии, 9 сентября 1986 года. Ее отец, Андро Топурия, был криминальным авторитетом. В одном из интервью певица рассказала, что в 1990-е годы ее отец был вором в законе в Грузии. После того как к власти пришел Михаил Саакашвили, Андро был арестован. Однако Кети отметила, что в СМИ часто распространяются ложные сведения о том, что он был осужден за убийство.

Кети с детства занималась музыкой. В 2003 году Топурия поступила в Тбилисский государственный университет на специальность «психология», но прервала обучение и заменила Полину Гриффис в группе «А’Студио», после чего переехала в Москву.

В 2005 году с появлением новой солистки у «А’Студио» вышел альбом с заглавной песней «Улетаю», ставшей хитом.

Топурия продолжает заниматься музыкой и выступает на сборных концертах.

Как сложилась личная жизнь Кети Топурии

Сейчас Кети Топурия замужем за бизнесменом Львом Деньговым, они поженились в ноябре 2020 года. У супругов двое общих детей: сын Адам, который появился на свет в начале 2021 года, и дочь Николь, родившаяся в августе прошлого года.

Также у Топурии есть старшая дочь Оливия от первого брака с предпринимателем Львом Гейхманом. Девочка родилась в 2015 году.

Известно, что с 2017 по 2018 год исполнительница состояла в отношениях с рэпером Гуфом.

Топурия признавалась, что ей удается совмещать материнство и карьеру благодаря няням. По ее словам, она вернулась на сцену через два месяца после рождения третьего ребенка.

«Мне очень повезло с нянями, потому что это еще когда с Оливией, эти няни сейчас перешли к Адаму. То есть много-много лет вместе. У меня везде камеры стоят. Если это гастроли или что-то такое. Если несколько дней меня нет», — поделилась певица.

Какие пластические операции делала Кети Топурия

Кети Топурия ранее призналась в неудачной пластической операции. По ее словам, ей пришлось обратиться за помощью к хирургу из-за травмы.

«Двоюродный брат заходит домой и бросает мне Twix в нос. И я реально ощутила момент, когда говорят, что искры из глаз вылетели. У меня отек нос, выросла горбинка. Думала, что рассосется, но ничего не рассосалось», — сообщила певица.

Топурии сделали операцию по коррекции носовой перегородки. Однако, по ее словам, вмешательство прошло неудачно, поскольку кончик носа начал опускаться. Певица сделала операцию у другого хирурга, который не только исправил ошибку предыдущего врача, но и сделал полноценную ринопластику. Топурия рассказала, что осталась довольна результатом.

Недавно солистка A’Studio опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) новый снимок, который вызвал изумление у подписчиков. Фанаты высказали предположение, что она обратилась к пластическому хирургу для подтяжки лица и коррекции носа.

Артистка поделилась фотографией без макияжа и фильтров, что восхитило поклонников. Они отметили, что ее нос стал «произведением искусства». Некоторые пользователи попросили Топурию раскрыть имя хирурга, к которому она, по их мнению, обратилась. Певица не комментировала догадки поклонников.

Что Кети Топурия говорила об эмиграции после начала СВО

Кети Топурия в июле 2023 года заявила, что у нее никогда не возникало вопросов о переезде за границу после начала спецоперации. Артистка, несмотря на свою позицию, не берется осуждать своих коллег, которые уехали из России.

«У меня нет и никогда не было сомнений: я никуда не собираюсь уезжать. У каждого человека есть свой выбор. Поэтому тех, кто переехал, я не осуждаю», — сообщила исполнительница.

В марте 2023 года СМИ сообщили, что Топурия и ее супруг стали владельцами апартаментов в Дубае.

«Мы не покупали. Недвижимости у нас в Дубае нет, но мы там часто бываем. Как я буду жить в Дубае и работать в России? Мне сложно, я очень люблю Москву. Если придется куда-то переехать, то Дубай — хороший вариант. Но я не хотела бы куда-то переезжать», — отметила Топурия на YouTube-канале «Макарена».

