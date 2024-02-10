Пугачева и Галкин, Дубай, третья беременность: где сейчас Кети Топурия

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Кети Топурия

Грузинская и российская певица Кети Топурия прославилась в составе музыкальной группы «А’Студио». Как складывается карьера и личная жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем сейчас занимается Кети Топурия

Кети Топурия продолжает заниматься музыкой и выступает на сборных концертах. В декабре группа «А’Студио» выпустила мини-альбом под названием A’21 Live Session. В него вошли четыре песни в живом исполнении. На настоящий момент музыкальный коллектив работает над эксклюзивным проектом.

В марте прошлого года в прессе появилась информация, что Кети Топурия вместе с супругом предпринимателем Львом Деньговым приобрели апартаменты в Дубае. Однако в интервью для YouTube-канала «Макарена» артистка опровергла эту информацию и заверила, что остается жить в России.

«Мы не покупали. Недвижимости у нас в Дубае нет, но мы там часто бываем. Как я буду жить в Дубае и работать в России? Мне сложно, я очень люблю Москву. Если придется куда-то переехать, то Дубай хороший вариант. Но я не хотела бы куда-то переезжать», — отметила Кети Топурия.

Как Топурия относится к эмиграции

Кети Топурия в июле прошлого года заявила, что у нее никогда не возникало вопросов о переезде за границу после начала спецоперации. Несмотря на свою позицию, артистка не берется судить своих коллег, которые покинули Россию.

«У меня нет и никогда не было сомнений: я никуда не собираюсь уезжать. У каждого человека есть свой выбор. Поэтому тех, кто переехал, я не осуждаю», — сообщила исполнительница.

Как Топурия относится к Пугачевой и Галкину

Кети Топурия познакомилась с Аллой Пугачевой в начале карьеры во время участия в фестивале «Песня года», но их более близкое общение произошло во время интервью на радио «Алла».

«На тот момент она на меня произвела сумасшедшее впечатление: о чем она говорила, как она смеялась. Я в жизни никогда не смогу этого повторить. Ну она прям актриса!» — поделилась певица.

У Топурии сложились хорошие отношения с семьей Аллы Пугачевой: ее супруг юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) бесплатно провел свадьбу исполнительницы.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Алла Пугачева и Максим Галкин

«Было такое. Мы артисты, мы всегда друг к другу душевно настроены, уважительно. Если у тебя нормальные отношения, то ты можешь выступить. <...> Галкин хорошо все вел, я была довольна», — рассказала певица.

Она также уточнила, что ей не пришлось договариваться с Максимом Галкиным о проведении свадьбы, поскольку он лично предложил свою кандидатуру во время своего дня рождения, на котором присутствовало много артистов.

«Был день рождения Галкина, мы все были в гостях, все артисты. И Николай Басков сказал: „Что вы так долго не женитесь?“ И они все там были и предложили свои услуги. Они захотели, они и отрабатывали», — отметила Кети Топурия.

Что известно о личной жизни Кети Топурии

Артистка с 2013 по 2017 год была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом. В этом браке она родила дочь Оливию. Спустя некоторое время после развода певица состояла в отношениях с рэпером Guf (Алексей Долматов).

В 2020 году Кети Топурия вышла замуж за Льва Деньгова. В январе 2021 года у них родился сын Лев, а на днях стало известно, что исполнительница ждет третьего ребенка. Об этом StarHit сообщил источник в окружении артистки.

«Все так, Кети действительно ждет ребенка. Пополнение они с мужем планировали, очень хотели еще детей. Поэтому оба на седьмом небе от счастья. И кстати, месяц — тоже седьмой. Беременность протекает довольно легко, Кети продолжает периодически выступать на закрытых мероприятиях, но воздерживается от светских выходов и больших концертов», — рассказал источник.

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