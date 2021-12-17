Певица Кети Топурия рассказала об умершем в тюрьме отце

Певица Кети Топурия рассказала о своём умершем в тюрьме отце на YouTube-канале Надежды Стрелец. Как призналась исполнительница, её отец был вором в законе в Грузии в 1990-е, а после прихода к власти Михаила Саакашвили был арестован. Однако Топурия подчеркнула, что спекуляции в СМИ о том, что он был осуждён за убийство, являются ложью.

Такой был период в Грузии сложный: на улицах порядок наводили они (воры в законе. — NEWS.ru), — подчеркнула исполнительница.

Как рассказала певица, с момента начала правления Михаила Саакашвили отец артистки был задержан, после чего у него произошёл обширный инсульт. Андро Топурия скончался в тюремной камере в 2010 году. При этом она прокомментировала многочисленные версии о том, что её отец — убийца.

То, что пишут в Интернете, неправда, — заявила Кети Топурия.

Она выразила мнение, что главной причиной подобных разговоров стал случай, произошедший с ним в его молодости. Так, Андро Топурия был участником драки во дворе, ему на тот момент было 17–19 лет. После потасовки умер один из её участников, в итоге все разбежались, а её отец остался на месте. Как указала певица, он не назвал имени того, кто это сделал, а решил взять вину на себя.

Отсюда появилась эта фраза, будто он сидел за убийство. Но никакого убийства он не совершал, конечно же, — заявила артистка.

Ранее сообщалось, что певица Кети Топурия родила второго ребёнка. У 34-летней Топурии родился сын, сейчас и мама, и малыш чувствуют себя хорошо. Солистка группы «А-Студио» вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова в ноябре 2020 года, находясь уже на последних месяцах беременности.