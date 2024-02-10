Последние новости шоу-бизнеса 10 февраля: что с SHAMAN, Лолитой, Бузовой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Телеведущая Ольга Бузова вспомнила о бывшем муже Дмитрии Тарасове, а концерты певицы Лолиты Милявской после «голой» вечеринки могут больше никогда не состояться в РФ. Какие еще последние новости и скандалы российского шоубиза известны сегодня, где в ближайшее время выступит исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN)?

Какие последние новости известны про SHAMAN

SHAMAN впервые дал подряд два концерта в Тюмени. Мероприятия состоялись 5 и 6 февраля. По данным портала 72.ru, программа исполнителя «Я русский» вызвала ажиотаж и собрала аншлаг.

«По словам наших журналистов, в зале не видно свободных мест, притом что стоимость некоторых билетов доходила до 10 тысяч рублей», — сообщил 72.ru.

4 февраля SHAMAN выступил в Екатеринбурге. Его концерт посетила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. После мероприятия она встретилась с артистом за кулисами.

«Екатерина Мизулина пришла на концерт певца SHAMAN в Екатеринбурге. Красавица-блондинка подпевала под каждую песню. Екатерина встретилась с артистом за кулисами и примерила его куртку. Активистка, не скрывая восторга, танцевала», — уточнил Telegram-канал «НеМалахов».

В ближайшее время певец также выступит в Красноярске (24 февраля), Новосибирске (25 февраля), Омске (27 февраля), Москве (9, 10, 11 марта), Санкт-Петербурге (20, 21 марта), Ессентуках (27 марта), Ставрополе (28 марта), Краснодаре (30, 31 марта), Ростове-на-Дону (2, 3 апреля) и Таганроге (6 апреля).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Какие последние новости известны про Лолиту

Несколько дней назад Лолита Милявская опубликовала в своем Telegram-канале видео, которое натолкнуло подписчиков на мысли о возможном отъезде артистки из России после скандала из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. На кадрах знаменитость едет за рулем автомобиля, рассуждая о том, что «обязательно в распятии присутствует и смерть, и в то же время сила воскрешения».

Также она спела строчку из популярной песни, подчеркнув, что давно не занималась любимым делом.

«А я почему-то очень хочу спеть, меня просто распирает, наверное, потому что я давно не пела. Вот кусочек из моего любимого трека: „Никаких больше вечеринок“», — пропела Лолита.

Подписчики обратили внимание на придорожные пейзажи за окном машины исполнительницы. По их мнению, они могут намекать на то, что она находится не в России: за окном светит яркое солнце, нет снега. В этом контексте СМИ и поклонники вспомнили о недвижимости Лолиты в Болгарии.

8 февраля издание «Медуза» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, признано нежелательной организацией) опубликовало новую версию черного списка артистов, концертная деятельность которых сейчас запрещена на территории России. Портал утверждает, что документом с «отмененными» знаменитостями с ним поделились два источника из музыкальной индустрии.

В список вошли участники «голой» вечеринки: Лолита, Филипп Киркоров, Дима Билан, Глюкоза и Анна Асти.

Всего в перечне значатся 50 «запрещенных» артистов и групп, в том числе Дора, Слава Марлоу, Markul, Loqiemean, Scally Milano, Алексей Кортнев и «Несчастный случай», «Слот», Максим Леонидов, «Монгол Шуудан», «План Ломоносова» и другие.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

При этом официального подтверждения информации нет.

Какие последние новости известны про Бузову

Ольга Бузова стала ведущей нового ток-шоу «Это нормально?» вместе с журналистом Дмитрием Дибровым. Проект выходит на канале ТНТ.

В ходе выпуска программы певица заявила, что ее экс-супруг футболист Дмитрий Тарасов потерял популярность после развода с ней. Она отметила, что раньше спортсмен «играл за ее команду», а теперь остался «без команды». По мнению Бузовой, если бы не она, то о Тарасове бы «никто не вспомнил».

«У меня был брак со спортсменом. Мой бывший муж — Дмитрий Тарасов, но его уже не знают, раньше знали... Зачем я про него напомнила, никто бы не вспомнил. Раньше он играл за мою команду, теперь он без команды», — со смехом сказала телеведущая.

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