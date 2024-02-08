Лолита покинула РФ после «голой» вечеринки? Куда могла уехать, что сказала

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская опубликовала в своем Telegram-канале видео, которое натолкнуло подписчиков на мысли о возможном отъезде артистки из России после скандала из-за «голой» вечеринки. Куда могла уехать исполнительница, что с отменой концертов?

Лолита уехала из России?

Вышеупомянутый ролик появился в Telegram-канале Лолиты 5 февраля. На кадрах артистка едет за рулем автомобиля, рассуждая о том, что «обязательно в распятии присутствует и смерть, и в то же время сила воскрешения».

«Это как у природы: у природы нет плохой погоды, и каждый сезон означает действительно рассвет, угасание и воскрешение. Скоро весна, и не забывайте каждый о том, что будет воскрешение», — говорит исполнительница.

Также она спела строчку из популярной песни, отметив, что давно не занималась любимым делом.

«А я почему-то очень хочу спеть, меня просто распирает, наверное, потому что я давно не пела. Вот кусочек из моего любимого трека: „Никаких больше вечеринок“», — пропела Лолита.

Как обратили внимание пользователи, придорожные пейзажи за окном авто Лолиты могут намекать на то, что певица находится не в России: за окном светит яркое солнце и нет снега. В этом контексте СМИ и поклонники вспомнили о недвижимости исполнительницы в Болгарии.

«Временную паузу в карьере она посвятила ремонту квартиры. Но, по всей видимости, ей надоело красить потолки, и она решила развеяться в теплых краях. В конце концов, в Болгарии у Милявской есть недвижимость, за состоянием которой тоже надо присматривать», — пишет портал 7days.

«Снега нет совсем... Это в Болгарии?» — интересуется подписчица Telegram-канала певицы в комментариях к соответствующему видео.

Сама Лолита не заявляла о том, что решила уехать из России. Как ранее говорила артистка, она не планирует покидать страну.

«Я с 16 лет живу в России, здесь окончила институт, тут же получила пенсию, валить никуда не собиралась, но неймется, обязательно надо это пообсасывать. Обсасывайте дальше. А я жду удачного замужества», — отмечала певица 14 января.

Какие концерты Лолиты отменили

Как писал Telegram-канал Readovka, Лолита оказалась в числе наиболее «пострадавших» участников «голой» вечеринки: сначала были отменены новогодние выступления певицы, позднее сорвался гастрольный тур по городам Московской области в честь 60-летия исполнительницы.

«В целом артистка задумывала провести с размахом свою юбилейную программу, посвященную 60-летию. Концерты должны были пройти на площадках в семи городах: в КДЦ „Сатурн“ (Раменское), КТЦ „Дружба“ (Чехов), ЛДК (Люберцы), Дворце культуры в Ступино, КДЦ „Зимний театр“ (Орехово-Зуево), ДК „Коломна“, ЦДК им. Калинина (Королев)», — отмечал источник.

По данным Readovka, из-за отмены концертов в Подмосковье Лолита потеряла более 22 млн рублей.

«За вычетом расходов на аренду помещений, стоимость которой варьируется от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, итоговая сумма, которую могла бы заработать певица, составляет более 22 млн рублей. Хотя Милявская и заявляла, что не расстроена из-за отмены своих концертов, складывается впечатление, что после скандала кубышечка звезды все же знатно опустела», — говорится в сообщении канала.

Какие концерты Лолиты ожидаются

Издание «Известия» сообщало, что не все концертные площадки стали расторгать договоренности с Лолитой после скандала из-за «голой» вечеринки. В конце марта ее ждут в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане и Тюмени, а в апреле планируются выступления в Томске, Красноярске и Иркутске.

«Организатор не отказывался, никто не говорил запрещать концерт Лолиты. Договор у нас заключен, мы со своей стороны его расторгать не собираемся», — заявляли в ДК имени Солдатова в Перми.

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